Стоимость квартир в Торонто находится на рекордно высоком уровне

Согласно данным TREB, стоимость типовых апартаментов в Большом Торонто достигла $501 000 в мае, увеличившись на 8,3% по сравнению с прошлым годом. Именно в Торонто эта цифра составила $527 100, подскочив на 10,1% с 2017 года. Хотя если сравнивать с данными 2016 года, окажется, что на деле недвижимость дешевеет. К примеру, увеличение в период с 2016 по 2017 год в Большом Торонто составило 30,6%, а непосредственно в городе — 32,6%, сообщает Business Insider UK.

Средняя цена продажи квартир, согласно TREB, достигла к маю $562 890, что на 5,7% больше, чем в тот же период прошлого года. Среднее значение именно в городе Торонто — $602 800, годовой рост составил 6,5%. Между тем, объем сделок с кондоминиумами снижается. К маю их количество составило 2 393, снизившись на 15,5% по сравнению с маем 2017 года. Непосредственно в городе Торонто было совершено 1 745 продаж — на 13,8% меньше, чем год назад.

Число новых объявлений о продаже квартир в регионе снизилось до 4 260, что на 15,7% меньше, чем год назад. Из этого объема 2 966 объектов находились в городе Торонто, что на 18% меньше, чем в прошлом году. Между тем, активных объявлений стало больше: в регионе — 3 993, что на 13,8% больше, чем в 2017 году.

Кстати, объем сделок упал частично и потому, что число иностранцев на рынке Торонто упало в три раза из-за недавно введенного налога.