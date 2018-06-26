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Как соцсети влияют на цену биткоина?
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Ученые выяснили, как соцсети влияют на цену биткоина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Группа ученых из Stevens School of Business в США под руководство профессора Фэн Май выяснила, что некоторые комментарии и посты в соцсетях могут повысить цену биткоина в десятки раз, говорится в статье в журнале the Journal of Management Information Systems.
Чтобы прийти к такому выводу, ученые собрали и проанализировали комментарии пользователей за двухлетний период с самого популярного форума о биткоине — Bitcointalk, а также более 3,4 миллиона постов в Twitter, где упоминалась эта криптовалюта.
Они разделили комментарии на позитивные и негативные, а также поделили пользователей на две группы. В первую группу вошли те юзеры, кто принимал активное участие в обсуждениях, а другую группу назвали "молчаливым большинством", куда вошли пользователи, редко упоминавшие биткоин.
В результате ученые обнаружили, что любые комментарии и твиты от очень активных пользователей почти никак не влияли на рост цены криптовалюты, но с положительными высказываниями "молчаливого большинства" цена биткоина возрастала в десятки раз.
По словам Фэн Май, "молчаливое большинство" — это влиятельные люди, которые управляют стоимостью биткоина, и криптоинвесторы это понимают.
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