Генерал-майора, охранявшего экс-президента Армении Сержа Саргсяна, обвинили в незаконном обогащении

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предъявила обвинения в незаконном обогащении первому заместителю начальника Службы государственной охраны генерал-майору Вачагану Казаряну. Ранее в доме Казаряна и джаз-клубе «Янс», который принадлежит его супруге, прошли обыски. Оперативниками были обнаружены крупные суммы денег и дорогостоящие вещи, не упоминавшиеся в налоговых декларациях.

О задержании Казаряна, который считается одним из самых приближенных людей бывшего президента страны Сержа Саргсяна , было объявлено несколькими часами ранее. В СНБ заявили, что в квартире генерал-майора и в джаз-клубе «Янс» сотрудники спецслужб нашли более 2,5 миллиона долларов наличными, дорогие наручные часы, два автомобиля Range Rover и Mercedes.

Задержание Казаряна производилось, когда тот выходил из банка. При личном досмотре в его сумке было обнаружено 120 тысяч долларов, 436 миллионов драмов (около 900 тысяч долларов). Казарян сообщил, что обналичил сумму, чтобы вернуть ее истинному хозяину этих средств, однако отказался сообщить имя.

Кроме того, при личном обыске в кармане было обнаружено 500 долларов и 213 тысяч драмов (примерно 400 долларов), а в автомобиле «Лексус» еще 50 тысяч долларов, сообщает

со ссылкой на заявление пресс-центра СНБ.

Следственные органы утверждают, что Казарян собирался обналичить в банке 1,5 миллиарда драмов (3,1 миллиона долларов), которые находятся на двух счетах — его личном и его жены. Для обналичивания суммы Казарян планировал заплатить банку 35 тысяч долларов. При этом задержавшим его правоохранителям он заявил, что забыл представить эту сумму в декларации.

В отношении Казаряна, а также его жены Рузанны Белгарян возбуждено уголовное дело по статье «уклонение гражданина от представления декларации о его имуществе, доходах, когда подача декларации является обязательной».