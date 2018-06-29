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Цена нефти Brent достигла $79
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Цена нефти Brent достигла $79 впервые за месяц 

ТАСС 29 июня 2018
Фото: ТАСС
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,5% — до $79 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне $79 за баррель 31 мая.
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