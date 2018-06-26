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Минфин дал обещание относительно курса рубля
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Глава Минфина пообещал стабильный курс рубля 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Минфин России не видит предпосылок для резкого роста курса рубля. Об этом заявил первый вице-премьер правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, удерживать курс от серьезных колебаний позволяет бюджетное правило.
"Поэтому мы здесь не предвидим каких-либо серьезных колебаний, поскольку создан тот механизм, который позволяет держать наш курс рубля стабильным по отношению к другим иностранным валютам", — подчеркнул Силуанов.
По бюджетному правилу, дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в федеральном бюджете цены на нефть, направляются в резервы. Базовая цена на нефть, заложенная в бюджетном правиле — 40 долларов за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2 процента с 2018 года. Все доходы, полученные сверх этой базовой цены, как раз и идут в резервы.
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Комментарии47  Ещё 2 источника 
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