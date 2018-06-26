Минфин дал обещание относительно курса рубля

Глава Минфина пообещал стабильный курс рубля

"Поэтому мы здесь не предвидим каких-либо серьезных колебаний, поскольку создан тот механизм, который позволяет держать наш курс рубля стабильным по отношению к другим иностранным валютам", — подчеркнул Силуанов.

По бюджетному правилу, дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в федеральном бюджете цены на нефть, направляются в резервы. Базовая цена на нефть, заложенная в бюджетном правиле — 40 долларов за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2 процента с 2018 года. Все доходы, полученные сверх этой базовой цены, как раз и идут в резервы.