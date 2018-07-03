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Интервенции Минфина лишат рубль нефтяной поддержки
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Интервенции Минфина лишат рубль нефтяной поддержки 

Российская Газета
Фото: ТАСС
Самочувствию рубля могут угрожать торговые войны, а большая политика, напротив, способна помочь российской валюте. Рекордный на данный момент объем покупок валюты в резервы на дополнительные нефтегазовые доходы Минфин анонсировал на июнь — это 379,7 миллиарда рублей. О планах на июльские интервенции ведомство должно объявить в среду.
По прогнозу главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, исходя из текущих цен на нефть, Минфин в июле может предъявить спрос примерно на 400 миллиардов рублей (6,3 миллиарда долларов). Он отмечает, что покупки валюты ведомством по бюджетному правилу нивелируют позитивное влияние высоких цен на нефть на внутреннем рынке.
Продолжение крупномасштабных закупок валюты при отсутствии налоговых платежей может стать ключевым фактором при формировании курса в паре доллар-рубль, соглашается директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. При этом текущий достаточно высокий уровень цен на нефть и другие сырьевые товары позитивен для рубля, отмечает Монастыршин.
"Мы ожидаем, что цены на нефть до конца июля сохранятся в диапазоне 75-80 долларов за баррель. В пользу данного диапазона свидетельствует высокий спрос на нефть в летний автомобильный сезон в США, а также ограничение предложения из-за потенциальных санкций США против Ирана", — говорит аналитик.
По словам Тимошенко, продолжение торговых войн, провоцируя отток капиталов с развивающихся рынков, окажет неизбежное влияние и на курсы валют этих стран.
Если 6 июля между США и Китаем действительно вступят в силу взаимные ограничения (25-процентные пошлины на ряд товаров), то это может спровоцировать уход инвесторов в валюту, не исключает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков. Однако, по его прогнозу, до конца недели курс доллара вряд ли превысит 64 рубля, торгуясь в диапазоне 62-64 рубля.
По оценке Монастыршина, диапазон колебаний российской валюты на этой неделе — 62,5-63,5 рубля за доллар. Поддержку рублю будут оказывать ожидания встречи президентов США и России, которая намечена на 16 июля, говорит аналитик.
"Даже при отсутствии каких-либо серьезных компромиссов, факт встречи и налаживания деловых отношений между президентами России и США уже позитивно оценивается инвесторами", — считает Монастыршин.
Положительно повлиять на рубль также может начавшийся саммит Евросоюза, где лидеры стран, обсуждая снижение зависимости от США, могут смягчить антироссийскую риторику, и тем самым открыть дорогу к улучшению отношений с Россией, полагает Тимошенко.
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