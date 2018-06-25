Жилье в Эстонии уверенно дорожает

По сравнению с предыдущим кварталом квартиры подорожали на 1,9%, дома — на 0,4%. Если делать разбивку по регионам, то цены на квартиры в Таллине выросли на 0,3%, на 4,6% — в регионах, где Таллинн граничит с городами Тарту Пярну , и на 6,1% — в остальной части Эстонии , сообщает The Baltic Course.

Если рассматривать статистику за год, стоимость квартир увеличилась на 6,7%, домов — на 6,2%. Причем апартаменты подорожали на 6,8% в Таллине и на 9,8% в регионах, где столица граничит с Тарту и Пярну, но подешевели на 0,5% в остальной части страны.

Кстати, в апреле 2018 года на рынок Таллина было выставлено рекордное число квартир.