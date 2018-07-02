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Фондовый рынок США открылся падением
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Фондовый рынок США открылся падением 

Газета.Ru 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Американский фондовый рынок открылся падением, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones опустился на 0,41% и составил 24 172,96 пункта.
Индекс S&P 500 просел на 0,46%, до 2705,89 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 0,04% и составил 7507,25 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 47,69 коп., до 73,46 руб., курс доллара увеличился на 38,29 коп., до 63,13 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 42,52 коп., составив 67,78 руб.
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