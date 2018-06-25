Курганская область выделит 17 млн рублей на увеличение выплат на содержание приемных детей 

Власти Курганской области намерены выделить из регионального бюджета 17 млн руб. на увеличение пособий, выдаваемых семьям на содержание приемных детей, [пишет] (https://ura.news/news/1052340142) URA.RU.
Соответствующий законопроект уже одобрило областное правительство. После одобрения региональным парламентом размер соответствующей выплаты составит 6924 руб. в месяц, а с учетом районного коэффициента — 7962 руб. в месяц.
Ранее размер ежемесячных выплат на содержание ребенка в приемной семье в Курганской области был установлен на уровне 6658 руб. в месяц.