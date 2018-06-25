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Курганская область выделит 17 млн рублей на увеличение выплат на содержание приемных детей
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Курганская область выделит 17 млн рублей на увеличение выплат на содержание приемных детей 

Rambler News Service 52 минуты назад
Фото: АиФ
Власти Курганской области намерены выделить из регионального бюджета 17 млн руб. на увеличение пособий, выдаваемых семьям на содержание приемных детей, [пишет] (https://ura.news/news/1052340142) URA.RU.
Соответствующий законопроект уже одобрило областное правительство. После одобрения региональным парламентом размер соответствующей выплаты составит 6924 руб. в месяц, а с учетом районного коэффициента — 7962 руб. в месяц.
Ранее размер ежемесячных выплат на содержание ребенка в приемной семье в Курганской области был установлен на уровне 6658 руб. в месяц.
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