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На стену Пулковской обсерватории спроецировали черную метку лорда Волан-де-Морта
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На стену Пулковской обсерватории спроецировали черную метку лорда Волан-де-Морта 

Собака 57 минут назад
Фото: Собака
На стене Пулковской обсерватории в ночь на 27 июня появилась черная метка — магический символ лорда Волан-де-Морта из произведений о волшебнике Гарри Поттере. Акцию провели участники петербургской арт-группы «Явь», сообщается на странице движения в социальных сетях.
Свой перформанс его авторы описали цитатой американского астронома, астрофизика и популяризатора науки Карла Сагана: «Космос — это все, что есть, что когда-либо было и когда-нибудь будет. Одно созерцание Космоса потрясает: дрожь бежит по спине, перехватывает горло, и появляется чувство, слабое, как смутное воспоминание, будто падаешь с высоты. Мы сознаём, что прикасаемся к величайшей из тайн» По словам противников закрытия обсерватория, черную метку ученым поставили не они, а «власть в лице Верховного суда и РАН».
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10 июня Российская академия наук решила перевести астрономические наблюдения Пулковской обсерватории на другие базы в «более благоприятных астроклиматических условиях». Об этом стало известно из постановления президиума РАН.
Переезд будет происходить постепенно, он должен осуществиться в течение пяти лет. Как это будет происходить и куда переведут обсерваторию — неизвестно.
По материалам «ДП»
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Комментарии  Ещё 12 источников 
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