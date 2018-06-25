Рублю сдерживают рост 

Член совета директоров АКГ «Финэкспертиза» Агван Микаелян заявил, что рубль в ближайшее время укрепится, но ненадолго. Об этом пишет «Российская газета».
По мнению эксперта, российская валюта в течение недели будет колебаться в пределах 1,5 рубля к доллару и к евро. Этот процесс он связал с «валютной игрой», которую ведут «финансовые власти», не давая рублю укрепиться..
Эксперт отметил, что из-за ЧМ в стране много меняющих валюту туристов. Кроме того, идет налоговый период. Микаелян заявил, что «рубль по идее должен был бы укрепляться».
В конце прошлой недели курс доллара к рублю на Московской бирже падал на 39 копеек — до 63,33 рубля. Евро подешевел на 19 копеек, составив 73,74 рубля.