Рублю сдерживают рост

По мнению эксперта, российская валюта в течение недели будет колебаться в пределах 1,5 рубля к доллару и к евро. Этот процесс он связал с «валютной игрой», которую ведут «финансовые власти», не давая рублю укрепиться..

Эксперт отметил, что из-за ЧМ в стране много меняющих валюту туристов. Кроме того, идет налоговый период. Микаелян заявил, что «рубль по идее должен был бы укрепляться».