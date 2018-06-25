Ещё
Рублю сдерживают рост
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ВСУ пошли в наступление под Мариуполем
ВСУ пошли в наступление под Мариуполем

Рублю сдерживают рост 

Рамблер 9 часов назад
Фото: ТАСС
Член совета директоров АКГ «Финэкспертиза» Агван Микаелян заявил, что рубль в ближайшее время укрепится, но ненадолго. Об этом пишет «Российская газета».
По мнению эксперта, российская валюта в течение недели будет колебаться в пределах 1,5 рубля к доллару и к евро. Этот процесс он связал с «валютной игрой», которую ведут «финансовые власти», не давая рублю укрепиться..
Эксперт отметил, что из-за ЧМ в стране много меняющих валюту туристов. Кроме того, идет налоговый период. Микаелян заявил, что «рубль по идее должен был бы укрепляться».
В конце прошлой недели курс доллара к рублю на Московской бирже падал на 39 копеек — до 63,33 рубля. Евро подешевел на 19 копеек, составив 73,74 рубля.
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Добейте меня!»: жена Джигарханяна в тяжелом состоянии25
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти142
Киев направил ноту Москве126
Трагедия в Назрани: ученики устроили стрельбу19
Секс-бомба для террористов7
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
04:34
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти
Политика
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
03:27
США готовятся к подземной войне
Армия Войска
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая объяснила отсталость России от Европы
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение