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Назван верхний и нижний пределы курса рубля
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Назван верхний и нижний пределы курса рубля к доллару и евро 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Сегодня рубль имеет большие шансы укрепиться в ходе утренних торгов, считает член совета директоров АКГ "Финэкспертиза" Агван Микаелян. Однако, продолжает эксперт, укрепление в любом случае будет недолгим.
Да, с одной стороны, подорожавшая нефть поддержит национальную валюту. Однако, поясняет собеседник "РГ", много расти ей просто не дадут. Скорее всего, она всю неделю будет колебаться в пределах 1,5 рубля в разные стороны к доллару и к евро.
При этом долгосрочных трендов, определяющих направление движения курса, нет. Почему?
Дело не только в лете, говорит эксперт, но и в том, что сейчас финансовые власти очень активно играют в валютную игру, не давая рублю сильно укрепиться или ослабнуть.
Посудите сами, уточняет Микаелян, сейчас в Россию большой приток туристов, плюс к тому налоговый период. Рубль по идее должен был бы укрепляться, но этого не происходит. При этом серьезным минусом для российской нацвалюты можно назвать отток капитала из России, но он не слабеет.
В пятницу рубль вел себя с достаточной степенью неопределенности в рамках утренних торгов — дорожая к доллару и дешевея к евро. Вечером тренд стал более определенным — на фоне нефти, которая начала расти после заседания ОПЕК, где сначала было принято решение о росте добычи, но потом объем этого роста скорректировали вниз.
Официальный курс доллара на сегодня, 25 июня, составляет 63 рубля 24 копейки (ослабление на 55 копеек). За один евро дают 73 рубля 72 копейки (укрепление на 3 копейки).
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