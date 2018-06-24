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Латвия изучает возможную связь ABLV с отмыванием денег из РФ
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Латвия изучает возможную связь ABLV с отмыванием денег из РФ 

Прайм 24 июня 2018
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Власти Латвии изучают сообщения о том, что банк ABLV проводил незаконные транзакции для клиентов из России.
ABLV был ликвидирован после того, как Минфин США обвинил третий по величине банк Латвии в отмывании денег. В ответ Рига ужесточила контроль над латвийскими банками, которые открывали доступ на западные рынки клиентам из России, Молдавии и Украины.
Как заявил агентству Рейтер инвестор Уильям Браудер, приговоренный в Москве заочно к 9 годам заключения за неуплату налогов, часть похищенных из российского бюджета денег прошла через Латвию. «Латвия была одним из важнейших центров для отмывания российских денег из РФ, — сказал Браудер. — Власти и банковские служащие в течение многих лет допускали транзакции на миллионы долларов и в прошлом закрывали на них глаза».
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