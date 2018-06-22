Миллионерам хватает только на рис: что происходит с экономикой Венесуэлы

Венесульские ремесленники нашли новый способ заработка — на центральном рынке приграничного колумбийского городка Кукута они продают сумки и кошельки, сделанные из национальной валюты своей страны. Сегодня минимальная месячная зарплата в стране составляет 3 млн боливаров — чуть больше $1 или 63 рублей.

Боливар бы не одобрил

Экономика современной Венесуэлы находится в глубочайшем кризисе, вызванном как падением общемировых цен на энергоресурсы, так и неэффективной (в представлении западных экономистов) монетарной политикой властей республики. И масштабы этого кризиса нашли свое отражение в темпах инфляции и курсе боливара по отношению к мировым валютам.

За один лишь май 2018-го, согласно данным контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи, года инфляция в стране составила 24 500% в годовом исчислении. На черном рынке в Венесуэле один доллар США можно приобрести за 2,8 млн боливаров.

А с момента избрания президента Николаса Мадуро в 2013 году боливар потерял 99% своей стоимости, став самой дешевой мировой валютой из находящихся в обращении.

При этом Венесуэла — страна с крупными нефтяными, газовыми и золотоносными месторождениями, с населением более 30 млн человек.

Мясо — уже роскошь

Согласно оценке венесуэльского Центра документирования и социального анализа, стоимость набора продуктов для семьи из пяти человек в мае превысила 220 млн боливаров. При этом еще в апреле 2017-го она составляла 101 млн С учетом средств, выделяемых Каракасом на покупку гражданами продовольственных товаров, минимальный гарантированный доход работающего венесуэльца теперь составляет 5,2 млн боливаров (около 100 рублей). На эту сумму еще в январе можно было купить 50 яиц. Или один килограмм говядины.

Как говорится в докладе ENCOVI 2017, опубликованном в феврале 2018-го тремя ведущими университетами страны, каждый житель боливарианской республики потерял за прошлый год в среднем 11 кг веса из-за недоедания.

"Купить нечего. На поиски еды могут уйти часы", — рассказал Miami Herald ортопед из Каракаса Андерсон Гутиеррес.

На фоне такого продовольственного кризиса страну ежедневно покидает около 5 тыс. человек, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Действия правительства

Правительство Мадуро считает, что основной причиной экономического кризиса является «экономическая война», которую ведут против Венесуэлы «капиталисты и олигархи», а также Вашингтон. И периодически из Каракаса исходят инициативы, направленные на исправление ситуации.

Так, например, в феврале правительство запустило новую криптовалюту Petro, базовая цена которой равна одному баррелю венесуэльской нефти. Президент Мадуро даже распорядился выделить на обеспечение валюты 5 млрд баррелей нефти из месторождения Аякучо на севере страны.

Западные СМИ отзывались о новой криптовалюте как о «бесполезной», однако уже в апреле стало известно о намерении Каракаса приобретать автозапчасти для автомобилей «КамАЗ» за петро.

А с 1 мая цены на продукты в стране должны были указываться в новой валюте под названием «суверенный боливар», о создании которой было объявлено в марте. Власти страны хотели полностью исключить старую валюту из обращения к 4 июня, но отложили введение нового боливара до 4 августа.

Наконец, 21 июня венесуэльские военнослужащие провели рейды по десяткам продовольственных рынков страны. «Большое количество мафиози, оптовиков, воров и капиталистов было арестовано. Мы нашли там все, даже проституцию», — передает BBC слова президента Мадуро.