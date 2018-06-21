Нефти на всех не хватит: правда или миф?

На сколько хватит мировых запасов нефти? Вопрос, который уже стал почти риторическим. Многие эксперты, аналитики и нефтяники рассуждают по этому поводу и дают на него свои ответы. Например, глава "Роснефти" Игорь Сечин , выступая на годовом собрании акционеров, заявил, что к 2025 году появится структурный дефицит нефти в мире, который он оценил на уровне 700-750 миллионов тонн ежегодно. О риске дефицита ранее говорил и министр энергетики РФ Александр Новак , уточняя, что для недопущения такой ситуации ОПЕК+ и регулирует свою добычу.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики менее тревожно говорят о дефиците на глобальном рынке. По их словам, как и любой товарный рынок, рынок нефти волатилен, для него не характерно ни состояние дефицита, ни состояние профицита, так как нефтяные компании либо начинают наращивать добычу нефти, либо сокращать ее.

Тем не менее эксперты предупреждают, что спрос на "черное золото" действительно постепенно нарастает.

Дефицит — дело краткосрочное

Как и на любом товарном рынке дефицит и профицит являются краткосрочными явлениями, замечает замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

"Долгосрочный дефицит, как и профицит — нехарактерны для рынка нефти. Этот рынок волатилен", — говорит он.

Есть и среднесрочные явления, когда происходит недостаточное инвестирование в добычу, что затем может привести к ее сокращению на новых месторождениях, отмечает аналитик. Однако, по его словам, в таком случае компенсация по объемам добычи происходит за счет других проектов и месторождений, которые оказались более конкурентными, выгодными и рентабельными.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевского, пик объемов добычи и потребления классической нефти был пройден еще в 2005-2010 годах.

"Сейчас нефтью называют не традиционную нефть, а традиционную вместе с разными фракциями, которые раньше к ней не относили, включая тяжелые и легкие фракции углеводородов, включая жидкие", — объясняет он.

Такая особенность в названиях происходит неспроста: главная причина — попытка скрыть прохождение пика добычи традиционной нефти, говорит аналитик.

Однако говорить о том, что через 10 лет будет дефицит предложения, о котором предупреждает Сечин, пока сложно, так как, во-первых, это довольно далекая дата, во-вторых, многое в технологиях добычи может измениться, считает Подлевских, добавляя, что все-таки есть тенденция на то, что спрос увеличивается, в то время как предложение регулярно колеблется.

Кто всегда в плюсе

По мнению Подлевских, в долгосрочной перспективе несколько стран смогут наращивать добычу, чтобы нивелировать дефицит нефти, если он появится.

"Точно имеет потенциал роста добыча в Канаде, которая остается в тени на фоне бурного роста в США, но со Штатами есть вопрос. Как бурно там началась добыча, так же бурно она может и закончиться", — полагает он.

По его словам, потенциал роста добычи есть у Ирана Ирака , а также теоретически у Венесуэлы

"Венесуэла имеет наибольшие запасы, поэтому если они наладят взаимоотношения со Штатами, они могут выйти на траекторию роста добычи. Но, к сожалению, в ближайшее время, на горизонте года, у них будет социальное обрушение, поэтому, скорее всего, добыча будет снижаться", — рассуждает он.

Также потенциал роста в долгосрочной перспективе имеют глубоководные проекты Бразилии , проекты на шельфе в России. Если же говорить про традиционных крупнейших нефтедобытчиков, Россию и Саудовскую Аравию , то можно отметить их возможность оперативно наращивать добычу, в особенности у королевства, замечает Подлевских, добавляя, что о долгосрочном росте на классических месторождениях говорить все же сложно.

"На традиционных месторождениях идет деградация, поэтому возникает вопрос, получится ли осуществить какой-то прорыв, способный перекрыть ее", — отмечает аналитик.

По мнению Белогорьева, сейчас на глобальном рынке нефти конкуренция считается по издержкам.

"Есть производители, которые могут приспособиться к низким ценам. Те, кто может добывать при низких ценах, могут, соответственно, и наращивать добычу", — поясняет он.

Такими производителями, по его словам, являются США, Саудовская Аравия и Россия.

"С учетом того, что есть такие производители, которые могут мобилизироваться и наращивать добычу более быстрыми темпами, говорить о дефиците как таковом все-таки сложно. Если он и будет, это будет относительный дефицит, который в течение одного-двух лет может быть нивелирован нефтедобытчиками", — говорит он.

В мире в целом никакого риска дефицита нефти на сегодняшний день нет, заключает эксперт.