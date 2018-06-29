Интерпрогрессбанк понизил ставки по рублевым вкладам

Интерпрогрессбанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта. Доходность депозита «Капитал» (от 3 тыс. рублей, от 91 до 367 дней) составит 6—6,75% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Максимальный комфорт» (от 150 тыс. рублей) открывается под 5,25—6%, «Мой доход» (от 30 тыс. рублей) — под 5,75—6,25%, а «Срочный пенсионный» (от 1 тыс. рублей) — под 5,75—6,25% годовых. Срок депозитов — от 91 до 367 дней.

Продуктовый виджет

«ИПБ-Онлайн» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 5,5%, «Универсальный пенсионный» (от 100 рублей на три года) — под 4,75%, а «Доходный» (от 30 тыс. рублей, от 367 до 549 дней) — под 5,75% годовых.

«Счастливое детство» (от 3 тыс. рублей, от 731 дня) в период от одного до 731-го дня можно разместить под 6—6,25% годовых.

За период от 731-го дня до окончания срока процентная ставка равна ключевой ставке минус один процентный пункт.

Все вклады пополняемые, с ежемесячной выплатой процентов, за исключением депозита «Капитал». Для вклада «Капитал» дополнительные взносы не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока.