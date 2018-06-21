Ещё
В Ульяновске случилось встречное столкновение двух трамваев
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В Ульяновске случилось встречное столкновение двух трамваев
АиФ — Ульяновск
21 июня 2018
Комментарии
Фото:
АиФ – Ульяновск
На углу улиц Железной Дивизии и Минаева при повороте столкнулись два трамвая, идущих навстречу друг другу.
Фото с места происшествия опубликованы в соцсетях.
Читать ещё •••
АиФ — Ульяновск: последние новости
Молодежь Ульяновска наведет порядок на Воскресенском кладбище
В Ульяновске на вновь открытом памятном знаке нашли ошибку
В Ульяновске могут возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан»
Комментарии
Ещё 1 источник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко заговорил о вхождении в состав другого государства
586
Обозначен «предупредительный выстрел» РФ для США
222
Пресс-секретаря Трампа выгнали из ресторана
22
Серябкина шокировала фанатов открытой грудью
52
В Москве погиб иностранный болельщик
35
Видео
00:52
«Руки-базуки» размечтался о Бузовой
Шоу-бизнес
01:02
Порошенко открыл дорожный знак
Украина
В мире
00:56
В Зимбабве пытались убить президента
Происшествия
В мире
00:52
Клинтон обвинила Россию в расизме
Политика
00:15
Билан испугал «коллективную бабулю»
Шоу-бизнес
02:29
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных
В мире
01:00
Опознали по тату: звезда «Дома-2» выпала с 19-го этажа
Шоу-бизнес
Статьи
03:06
На Украине эвакуируют детей из-за снега
Происшествия
Катастрофы
01:34
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев
В мире
01:22
Молдавия празднует победу над Россией
В мире
Войска
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение