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В Ульяновске случилось встречное столкновение двух трамваев
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В Ульяновске случилось встречное столкновение двух трамваев 

АиФ — Ульяновск 21 июня 2018
Фото: АиФ – Ульяновск
На углу улиц Железной Дивизии и Минаева при повороте столкнулись два трамвая, идущих навстречу друг другу.
Фото с места происшествия опубликованы в соцсетях.
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