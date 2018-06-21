Доллару пророчат значительное повышение

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Доллар к осени подорожает до 70 рублей 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: ТАСС
К осени курс российской национальной валюты может опуститься до 70 рублей за доллар, поделился прогнозом с "Российской газетой" старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. Влияние на рубль окажет торговая война между Китаем и США.
"В перспективе нескольких месяцев, к осени, курс составит 65-67 рублей за доллар — это базовый сценарий. 70 рублей за доллар — возможный сценарий, если произойдет что-то серьезное, например, какая-то развивающаяся экономика испытает серьезные проблемы", — сказал Роман Ткачук.
На общем негативном фоне торговой войны инвесторы выводят средства из валют развивающихся стран, поскольку они традиционно считаются рискованными активами, в более устойчивые, какими являются доллары. Отток капитала наблюдается по всем валютам — это и китайский юань, и индийская рупия, и мексиканский песо, и турецкая лира, и российский рубль в том числе, пояснил эксперт.
Но на общую ситуацию могут оказать дополнительное влияние потрясения в любой развивающейся экономике, например, Турции или Аргентине. Это еще больше напугает инвесторов, отток капиталов из рискованных активов усилится, что в итоге скажется и на рубле, заключил Роман Ткачук.
В США с 6 июля начнут действовать протекционистские таможенные пошлины в 25 процентов на китайские товары на сумму 36 миллиардов долларов. Позже к ним добавятся повышенные пошлины на китайские товары еще на 16 миллиардов долларов. В ответ Пекин также вводит повышенные пошлины на американские товары.
Напомним, 19 июня Белый дом распространил заявления президента США Дональда Трампа, в котором говорилось о поручении подготовить новый список китайских товаров уже на сумму в 200 миллиардов долларов для введения дополнительных пошлин в размере 10 процентов. В КНР ранее заявляли, что будут защищать свои интересы.
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