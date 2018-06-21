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Президент Венесуэлы во второй раз за последние три месяца повысил зарплаты в стране
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Президент Венесуэлы во второй раз за последние три месяца повысил зарплаты в стране 

ТАСС 32 минуты назад
ТАСС, 21 июня. Минимальная зарплата венесуэльцев со второй половины этого месяца составит три миллиона боливаров. Об этом заявил в среду президент южноамериканской страны Николас Мадуро, сообщило Венесуэльское агентство новостей. До такой же отметки вырастет и размер минимальной пенсии.
С учетом средств, выделяемых на приобретение продовольственных товаров, гарантированный доход работающего гражданина увеличится до 5,2 млн боливаров. Ранее в этом году зарплаты по решению властей были подняты в конце апреля с 300 тыс. до миллиона боливаров, а общая минимальная сумма выплат каждому трудящемуся — до 2,55 млн При этом за один доллар США на черном рынке в Венесуэле в настоящее время предлагают 2,8 млн боливаров.
Согласно последним оценкам венесуэльского Центра документирования и социального анализа, стоимость набора продуктов для семьи из пяти человек в мае превысила 220 млн боливаров. Это на 119 млн больше, чем в апреле текущего года.
В последние годы южноамериканская страна переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно последним оценкам Национальной ассамблеи Венесуэлы, в мае инфляция составила более 24500% в годовом исчислении. Официальные данные о росте потребительских цен в стране не публикуются уже длительное время.
ТАСС: последние новости
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