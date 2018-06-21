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Власти Венесуэлы вновь взяли под контроль торговые точки
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Власти Венесуэлы вновь взяли под контроль торговые точки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 21 июн — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился в среду о временном взятии под контроль государством сразу восьми рынков за спекуляцию и завышение цен, сообщил вице-президент Тарек Эль-Аиссами.
"Идет большая операция по нормализации и улучшению функционирования народных рынков, где наши люди покупают услуги, продукты по согласованным ценам и качественные", — приводит агентство AVN заявление Эль-Аиссами.
По словам вице-президента, на первом этапе операция коснется еще 21 рынка в разных городах страны, затем наведением порядка власти займутся еще на 68.
Кампания по борьбе с завышенными ценами началась в Венесуэле в 2013 году, когда была конфискована сеть Daka, а ее товары распроданы. Руководство сети попало под арест. По данным властей, цены, по которым продавались товары в Daka, на 1000% превышали закупочные. Между тем, согласно внутренним нормам страны, эта наценка не может превышать 30% без надлежащего обоснования.
В 2015 году в руки государства перешел контроль над сетью частных магазинов Dia Dia.
При этом владельцы магазинов заявляют, что не могут работать себе в убыток и продавать продукцию по фиксированным ценам с учетом гиперинфляции и дефицита товаров, который наблюдается в Венесуэле.
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