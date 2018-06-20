Доллар без ограничений

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В Минфине назвали возможный курс рубля без учёта бюджетного правила 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Стоимость доллара США без бюджетного правила составила бы 50 рублей, однако в настоящий момент оно призвано не столько пополнить расходы казны, сколько обеспечить прогнозируемость курса нацвалюты России. Такое заявление сделал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов 20 июня, выступая в Совете Федерации. Глава Минфина также рассказал сенаторам о мерах ведомства, которые могут привести к росту социально-экономических показателей государства на ближайшие шесть лет. Что предлагает министерство финансов — в материале RT.
Без бюджетного правила доллар США в настоящее время стоил бы 50 рублей. Об этом заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, выступая 20 июня в Совете Федерации.
«Если бы не было бюджетного правила, то рубль был бы в настоящий момент крепче. Он имел бы соотношение к цене доллара примерно один доллар к 50 рублям. Но в случае снижения цены на нефть мы имели бы обратное снижение. Такая волатильность, такая непредсказуемость, конечно, бьёт по предпринимателям. Сейчас наша задача — не столько сформировать запасы, сколько обеспечить предсказуемость в ведении предпринимательской деятельности», — пояснил Антон Силуанов.
Напомним, бюджетное правило подразумевает покупку иностранной валюты на полученные государством нефтегазовые доходы при цене на нефть свыше $40 за баррель. Полученные средства Минфин зачисляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ), которые перенаправляются на выплаты пенсий и покрытие дефицита государственного бюджета.
Однако, как пояснил в беседе с RT кандидат экономических наук Сергей Белев, бюджетное правило, вступившее в силу с начала этого года, не позволило бы правительству нарастить расходы в условиях ограниченного доступа к заимствованиям на внешнем рынке.
«Чтобы у правительства появились средства на достижение ряда показателей, установленных на ближайшие шесть лет, потребовалось подготовить ряд преобразований. В частности, повышение налога на добавленную стоимость (НДС) вкупе с пенсионной реформой. По моим подсчётам, повышение НДС обеспечит новые доходы в размере 0,5—0,6% от ВВП, или до 552 млрд рублей», — считает Сергей Белев.
Как уточнил Антон Силуанов, в результате повышения НДС правительство рассчитывает получить около 600 млрд рублей дополнительных доходов ежегодно.
«Эти средства мы можем вложить в медицину, образование, и россияне смогут почувствовать улучшения в этих областях на себе уже в ближайшие годы. За предстоящие шесть лет необходимо перейти на новый уровень качества государственных услуг», — пояснил министр финансов.
При этом, по прогнозу Минфина, ожидаемое повышение НДС с 18% до 20% ускорит инфляцию на 1—1,5%. Однако рост налога не коснётся ряда ключевых направлений экономики, в частности, авиационных и железнодорожных перевозок.
Инфляция по итогам этого года останется в рамках заявленных ожиданий — около 3%, напомнил Силуанов. В 2019 году Минфин ожидает рост потребительских цен на уровне 4—4,5%.
«Учитывая, что мы с вами индексируем пенсии по инфляции предыдущего года, то, соответственно, рост индексации будет более чем в два раза по сравнению с ожидаемой пенсией текущего года», — подчеркнул Антон Силуанов.
В Минфине подсчитали, что повышение пенсионного возраста обеспечит действующим пенсионерам прибавку в 7% (около 1 тыс. рублей в месяц). Помимо этого, правительство вместе с пакетом пенсионных предложений планирует принять конвенцию Международной организации труда. В документе говорится о необходимости достижения уровня пенсий примерно в 40% от уровня заработных плат.
Минфин также готов забрать на федеральный уровень страховые выплаты по обязательному медицинскому страхованию неработающих.
«Мы готовы рассмотреть вопросы о совершенствовании разграничения полномочий между федерацией и регионами. Предложение Совета Федерации заключалось в том, чтобы централизовать взносы за нерабочее население на федеральном уровне. Мы готовы идти в этом плане, в первую очередь, по части пенсионеров», — заявил Антон Силуанов.
Вице-премьер уточнил, что правительство планирует выделить для этих целей около 500 млрд рублей. В целом, кабмин готовит целый ряд национальных проектов, в которых будут конкретизированы основные задачи федерального и регионального уровней.
Ещё одним нововведением Минфина станет ликвидация консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) — добровольных объединений российских организаций-плательщиков налога на прибыль организаций.
«Мы предлагаем отменить с 2019 года контроль за трансфертным ценообразованием и не создавать больше консолидированных групп налогоплательщиков. Те группы, которые работают сегодня, будут полностью ликвидированы до 2023 года. Таким образом, упростится отчётность и администрирование таких групп для бизнеса. Снизятся требования от налогоплательщиков по отчётности», — заявил Силуанов.
Как пояснила в беседе с RT заведующий лабораторией развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Корниенко, упразднение КГН в первую очередь отразится на бюджетном процессе в регионах.
«Во всём мире КГН — это позитивная практика для крупнейших налогоплательщиков. Однако Россия — страна с федеративным устройством, что подразумевает взаимоотношения между региональными бюджетами и федеральным центром. После ввода практики создания КГН возникли непредвиденные последствия, например, переток денежных средств из региона в регион», — заключила Наталья Корниенко.
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