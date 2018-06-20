Названы самые «горячие» рынки недвижимости Грузии

По уровню продаж лидирует Тбилиси — здесь заключено 41,6% от общего объема сделок в стране. В региональном разрезе, в большом восточном регионе Кахетия, где преобладают сельскохозяйственные угодья, — вторая по величине доля продаж, 11,1%. На третьем месте стоит Аджария — 9,9%, сообщает Georgia Today.

В первом квартале 2018 года рынки недвижимости Батуми Кутаиси , второго и третьего по величине городов после Тбилиси, замедлились на 11,0% и 6,1% соответственно по сравнению с предыдущим кварталом. В Батуми было заключено 2 377 сделок с недвижимостью, в Кутаиси — 677. В первые три месяца года средние цены на жилье в Батуми выросли на 2,4%, до $770 за кв. м, а в Кутаиси увеличились на 4,4% — до $390 за квадратный метр.

Отчет также включал подробные данные о продажах в пределах Тбилиси и выявил самые популярные и самые дорогие кварталы. Наибольшее число сделок заключено в Сабуртало — 2 924, затем идут Ваке (1 978) и Самгори (1 286). В первом квартале в Тбилиси было построено 148 новых объектов общей площадью 200 200 кв.м — это на 23,7% меньше по числу помещений и 33,5% ниже по территории застройки, чем в первом квартале 2017 года.

Что касается цен на недвижимость, то в Тбилиси продолжился рост по сравнению с предыдущим кварталом на рынке продажи и аренды. Сделки с недвижимостью выросли на 5,1% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года, а цены на аренду повысились на 1,4%. Средняя стоимость продажи по городу составляла $860 — $900 за квадратный метр, а аренды — $6,7 — $7,7 за кв.м в месяц.

Цены варьируются в зависимости от района. Мтацминда возглавляет список: «квадрат» здесь стоит порядка $1 080. Самые низкие средние цены на жилую недвижимость — в Самгори (продажа — $530 за кв.м) и Глдани (аренда — $4,40 за квадратный метр). Покупка квартиры в Сабуртало стоит в среднем $870, в Ваке — $1 000 за квадратный метр.