Тысячи работников венесуэльской PDVSA бросают свои рабочие места на фоне кризиса — СМИ

МЕХИКО , 20 июн /ПРАЙМ/. Тысячи работников венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA бросают свои рабочие места, многие покидают страну на фоне гиперинфляции, пишет New York Times

Кроме того, сотрудники всех уровней забирают с собой оборудование, транспортные средства, насосы и медные кабели: все, что можно продать и хоть как-то компенсировать свою обесценившуюся зарплату. Эти действия серьезно влияют на компанию, которая, несмотря на все проблемы и снижение объемов добычи и переработки до минимума, все еще остается самым важным в стране источником налогов, отмечает издание.

Если раньше зарплаты работников нефтяной отрасли в Венесуэле были высокими и позволяли обеспечивать достойный уровень жизни, то теперь, как отмечает издание, все изменилось.

"Я получал в неделю 1,4 миллиона боливаров и не мог купить на эти деньги упаковку яиц или зубную пасту", — приводит NYT слова бывшего работника нефтяной отрасли Хуниора Мартинеса. По данным сайта Dolar Today, во вторник курс доллара на «черном» рынке Венесуэлы составил почти 2,6 миллиона боливаров за единицу американской валюты.

Сотрудники района El Tigre, где работают такие иностранные компании, как Chevron, Repsol, CNPC и "Роснефть" , сообщают о снижении добычи на скважинах в этой зоне. Бурение новых скважин в значительной степени парализовано из-за отсутствия оборудования, запчастей и даже питания для рабочих.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть. Добыча нефти в стране достигла на фоне кризиса минимального уровня.