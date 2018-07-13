Рубль приготовился к встрече Путина и Трампа

Рубль в пятницу может получить поддержку в ожидании саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. На динамику российской валюты также неизбежно повлияют падающая нефть и выход статистики ФРС США.

Встреча президентов России и США состоится в Хельсинки, в понедельник, 16 июля. Она может стать позитивным фактором для рубля, поскольку от нее ждут потепления в отношениях двух стран, говорит зампред правления "Локо-банка" Андрей Люшин. "Ввиду этого происходит приток инвесторов на российский рынок, в надежде получить выгоду от позитивного исхода встречи", — отмечает он.

По мнению главного аналитика "Нордеа-банка" Дениса Давыдова, инвесторы с большей вероятностью не станут делать каких-либо выводов от предстоящего саммита на фоне достаточно скудных и противоречивых сигналов и займут все же выжидательные позиции перед саммитом.

Если поддержка рубля в ожидании переговоров и по их итогам и проявит себя, то она будет носить скорее эмоциональный и непродолжительный характер, считает аналитик. "В первую очередь потому, что ключевыми для обсуждения на саммите заявлены политические темы, в то время как экономические вопросы и вопросы, связанные с санкциями, пока неизвестно, будут ли обсуждаться", — полагает Давыдов.

Несмотря на политическую насыщенность понедельника, динамику рубля накануне встречи Путина и Трампа скорее определит традиционный для валютного рынка набор факторов, отмечает Давыдов. В первую очередь это аппетит инвесторов на глобальных площадках к рисковым активам, во вторую — динамика нефтяных цен, говорит он.

В краткосрочной перспективе нефть может стать фактором дополнительного давления на рубль. Вечером в среду цена нефти европейской марки Brent падала почти на 6 процентов (ниже 75 долларов за баррель). В четверг Brent торговался в основном не выше этой отметки, в том числе и с просадкой ниже 73 долларов. Пока нефть не сильно сказалась на российской валюте, так как инвесторы все равно закладывали риски с учетом наращивания добычи нефти странами ОПЕК+, констатирует Люшин.

Но, по мнению Давыдова, стоимость контрактов Brent рискует на какое-то время полностью сместиться в коридор 70-75 долларов за баррель из-за расширения производства сырья и снижения ближневосточных рисков (восстановления производства в Ливии и, возможно, не самого жесткого варианта санкционных ограничений на экспорт иранской нефти). "На рубль нефтяной фактор будет проецироваться снижением поддержки, когда на российскую валюту будет нарастать давление извне — то есть торговые войны и укрепление доллара", — говорит Давыдов.

Также в пятницу выходит блок американской статистики, из которой самое главное — полугодовой отчет ФРС США. "Мы ожидаем, что в нем Федрезерв подтвердит свои намерения двигаться к дальнейшему ужесточению своей денежно-кредитной политики. Это поддержит интерес к доллару и сохранит давление на прочие активы, включая рубль", — констатирует Давыдов.

По оценке Люшина, в итоге сегодня ожидаемая динамика курса российской валюты составит 61,8-62 рубля за доллар. По прогнозу Давыдова, курс пары доллар/рубль будет двигаться в пятницу в диапазоне 62-62,5 рубля за единицу американской валюты.