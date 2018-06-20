«Ростелеком» объявил «Футболоманию»

Россия впервые принимает Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™, поэтому в стране началась настоящая «Футболомания» — и не случайно именно так называется новая акция «Ростелекома». Только до августа можно на специальных условиях подключить все, что нужно настоящему болельщику и его семье — высокоскоростной «Домашний интернет», крутое «Интерактивное ТВ» и получить в комплекте популярную компьютерную игру FIFA 18, у которой свыше 42 млн игроков по всему миру.

«Ростелеком» помогает максимально подготовиться клиентам к главному спортивному событию лета. Самое время подключить высокоскоростной интернет и «Интерактивное ТВ», чтобы в лучшем качестве смотреть матчи и передачи о мундиале, следить за новостями и обмениваться эмоциями в соцсетях. А в игре FIFA 18 можно лично победить в чемпионате, вне зависимости от того, как выступает сборная», — отметил директор продуктового офиса по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Артем Черменин.

Чтобы получить в комплекте с услугами ключ к игре FIFA 18 (а это в настоящее время, на условиях акции — 999 рублей) надо до 15 августа 2018 года оставить заявку на подключение высокоскоростного «Домашнего интернета» или пакета интернет+ТВ, а также оплатить авансом три месяца пользования услугами. В период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ всем игрокам FIFA 18 будет бесплатно доступно специальное дополнение к игре со всеми командами-участниками чемпионата, стадионами и символикой главного спортивного события этого лета.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ». «Домашним интернетом» пользуется 12,0 млн, а «Интерактивным ТВ» — 5,0 млн семей по всей России. По итогам первого квартала 2018 года более 65% новых абонентов IPTV в стране сделали выбор в пользу «Ростелекома»1.