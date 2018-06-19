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В Барнауле ортодонт бесплатно консультирует детей
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В Барнауле ортодонт бесплатно консультирует детей 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Ортодонт стоматологической поликлиники АГМУ бесплатно принимает детей весь июнь. С начала месяца консультации по поводу зубочелюстных аномалий получили более 50 детей в возрасте 6-11 лет.
Как отмечают специалисты, подобные проблемы довольно распространены и встречаются чуть реже, чем кариес. Исход лечения зависит от того, насколько своевременным будет обращение к специалисту. Оптимальное время для консультации — 6-7 лет, когда активно меняются зубы, а затем 11-11,5 лет, когда начинается второй этап активного роста челюсти.
Прием ведется по полису ОМС. Запись по телефону 8 (3852) 566-880.
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