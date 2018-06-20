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Детский центр «Радуга» во Владикавказе снова работает
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Детский центр «Радуга» во Владикавказе снова работает 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Детский развлекательный центр «Радуга» вновь открыт для посетителей во Владикавказе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе УФССП по РСО-Алания.
Суд разрешил развлекательному центру на Цолокаева, 3 продолжать работу и снял запрет на эксплуатацию здания. Служба приставов-исполнителей поспешила снять печати с дверей, и с 20 июня дети могут приходить играть в «Радугу», о чём сообщила администрация центра в соцсетях.
Детские центры «Рио» и «Остров сокровищ», в отличие от «Радуги», ещё не выполнили предписаний суда, поэтому остаются закрытыми.
Напомним, детский центр «Радуга» признали пожароопасным 21 мая 2018 года. По решению суда он был закрыт до устранения нарушений.
Публикация от Детский Клуб «Радуга» (@dk.raduga) 19 Июн 2018 в 5:09 PDT
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