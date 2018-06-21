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Искусственный интеллект научился собирать кубик Рубика
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Искусственный интеллект научился собирать кубик Рубика 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Игромания.ру
Ученые Калифорнийского университета из Ирвина обучили систему искусственного интеллекта DeepCube собирать кубик Рубика наравне с человеком. На это машине потребовалось 44 часа.
Как пишет издание Gizmodo, это шаг к тому, чтобы искусственный интеллект имел способность учиться, а затем применять новые знания в реальной жизни. Уже созданы системы, которые, к примеру, прекрасно играют в шахматы. Но в отличие от шахмат, где ИИ легко просчитывает, был ли ход «хорошим» или «плохим», в головоломке труднее решить, является ли шаг правильным путем для достижения результата.
Стратегия, используемая для обучения машин играть в шахматы, не подходит для сложных 3D-головоломок. Дело в том, что хотя кубик Рубика кажется очень простым, на самом деле 27 квадратиков представляют ошеломляющее количество комбинаций: 43 квинтиллиона (43,252,003,274,489,856,000).
Исследователи разработали новую технику ИИ под названием автодидактическая итерация.
"Когда ИИ вызывает в воображении ход, он быстро проделывает весь путь вперед к завершенному кубу, а затем проделывает путь назад к предлагаемому ходу. Это позволяет системе оценить правильность хода", — описывают исследователи принцип работы искусственного разума.
После того, как он получит достаточное количество данных, он использует традиционный метод поиска вариантов, чтобы определить, какой из них является лучшим. Не самая элегантная система, но она работает.
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