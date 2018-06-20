Искусственный интеллект научился самостоятельно собирать кубик Рубика

Система искусственного интеллекта (ИИ) DeepCube за 44 часа обучилась собирать кубик Рубика наравне с человеком. Об этом в понедельник сообщило издание Gizmodo со ссылкой на статью специалистов Калифорнийского университета.

"Наш алгоритм собирает кубик Рубика в 100% случаев из произвольной позиции примерно за 30 шагов, что меньше или равно показателям людей", — пишут авторы статьи.

Алгоритм DeepCube использует «автодидактическую итерацию» (autodidactic iteration, ADI) — форму машинного обучения, главная особенность которой заключается в том, чтобы разрешить машине находить промежуточные цели в решении головоломки. Это позволило уменьшить количество ходов.

С методом автодидактических итераций система сама оценивает ходы. Для этого она «раскручивает» собранный кубик назад, пытаясь добиться конфигурации, похожей на текущую, и таким образом понимает, какой ход лучше или хуже. Алгоритм проверяет каждое решение, чтобы понять, какое из них самое лучшее. К тому же, по словам авторов, система научилась сопоставлять стороны и углы головоломки перед тем, как их переместить в нужную позицию. Этой стратегией пользуются продвинутые спидкуберы (люди, увлекающиеся скоростной сборкой кубика).

Специалисты заявили, что DeepCube способен собирать головоломки 3х3х3, но есть возможность усовершенствования, чтобы он смог решить версию 4х4х4.

О кубике Рубика

Кубик Рубика был создан в 1974 году венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрно Рубиком. Автору потребовалось больше месяца с момента создания, чтобы самому решить головоломку. Сам он говорил, что создал кубик для помощи своим ученикам.

Прошло более 40 лет с момента создания, с тех пор головоломка стала самой продаваемой игрушкой, по всему миру проданы более 350 млн кубиков. Первый кубик Рубика купили в 1975 году в магазине игрушек в Будапеште . В то время он назывался «Магический кубик». Современное название головоломка получила в 1980 году.

По оценкам специалистов, менее 5,8% людей могут решить кубик Рубика. Существует 43 252 003 274 489 856 000 (более 43 квинтиллионов) комбинаций решения головоломки. При этом он настолько популярен, что проводятся чемпионаты мира по решению головоломки на скорость. Первый чемпионат прошел в 1982 году. Тогда победитель решил головоломку за 22,95 секунды. Сегодня рекорд для людей составляет 4,59 секунды, а вот робот сумел собрать кубик за 0,637 секунды.

Кубик Рубика становился игрушкой года в 1980 и 1981 годах.