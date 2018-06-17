Качающий криптовалюту велосипед изобрели в Британии

Первый в мире криптовелосипед выпустила к своему 15‐летию британская компания «50 Cycles». Велосипед может добывать цифровую валюту LoyalCoin во время своего движения. В свободную продажу он должен поступить к сентябрю. Об этом сообщил портал Innov.ru.

Конструкция велосипеда оснащена педальным приводом Toba, который и отвечает за майнинг.

Таким образом Toba не только является первым на планете крипто-велосипедом, но и выступает в качестве первого токенизированного продукта, который сам платит вам за то, что вы его используете.

Наблюдать за процессом майнинга юзеры смогут в специальной программе, установленной в смартфоне. Создатели обещают, что преодоление расстояния в одну милю позволит заработать такое количество LoyalCoin, которое можно будет обменять на 20 £.

LoyalCoin можно будет обменивать на другие цифровые валюты, а также использовать для оплаты товаров на сайте компании и на других интернет-ресурсах.

О розничной цене самого велосипеда пока неизвестно.