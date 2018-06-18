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Успели: два англичанина приехали на матч в Волгограде на велосипедах
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Успели: два англичанина приехали на матч в Волгограде на велосипедах 

Мир24 1 час назад
Фото: Хайтек
Любовь к родной футбольной сборной порой толкает на подвиги. Британцы Джейми Марриотт и Митчел Джонс приехали в Россию на велосипедах, сообщает телеканал «МИР 24».
В последних числах мая путешественники покинули Лондон и за 20 дней пути проехали 3800 километров по территории Англии, Франции, Германии, Польши, Украины и России. Конечный пункт назначения — Волгоград, где в понедельник вечером сборная Англии играет с Тунисом.
«Мы уже бывали в России. У нас остались хорошие воспоминания. Здесь и гостеприимные люди, и невероятная по красоте природа, и удивительные города. Сейчас мы едем в Россию за новыми впечатлениями», — говорил английский болельщик Митчелл Джонс.
В Волгограде эти путешественники впервые. Там им будет на что посмотреть. Номер один в списке достопримечательностей — одна из самых высоких статуй мира, 85-метровая «Родина-мать». И конечно, стадион — 45-тысячная «Волгоград Арена» находится как раз у подножья Мамаева кургана.
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