Успели: два англичанина приехали на матч в Волгограде на велосипедах

Любовь к родной футбольной сборной порой толкает на подвиги. Британцы Джейми Марриотт и Митчел Джонс приехали в Россию на велосипедах, сообщает телеканал «МИР 24».

Франции, Германии, Польши, В последних числах мая путешественники покинули Лондон и за 20 дней пути проехали 3800 километров по территории Англии Украины и России. Конечный пункт назначения — Волгоград , где в понедельник вечером сборная Англии играет с Тунисом

«Мы уже бывали в России. У нас остались хорошие воспоминания. Здесь и гостеприимные люди, и невероятная по красоте природа, и удивительные города. Сейчас мы едем в Россию за новыми впечатлениями», — говорил английский болельщик Митчелл Джонс.

В Волгограде эти путешественники впервые. Там им будет на что посмотреть. Номер один в списке достопримечательностей — одна из самых высоких статуй мира, 85-метровая «Родина-мать». И конечно, стадион — 45-тысячная «Волгоград Арена» находится как раз у подножья Мамаева кургана.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ