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Воронежцы оказались в середине рейтинга благосостояния семей
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Воронежцы оказались в середине рейтинга благосостояния семей 

АиФ 15 июня 2018
Фото: АиФ
Исследование благосостояния российских семей провело агентство РИА Рейтинг.
Рейтинг рассчитывался по остатку в семье денежных средств от зарплаты после вычета минимальных расходов на основании данных Росстата. В качестве минимального уровня затрат использовался региональный прожиточный минимум для взрослых и детей. Конечно, в реальности минимальные расходы семей обычно бывают выше прожиточного минимума, но ниже эти затраты, определённо, быть не могут.
Выяснилось, что всех больше денег остаётся в семьях Ямало-Ненецкого (114 760 руб. при двух детях, 130 555 руб. при одной ребёнке), Чукотского (100 896 руб., 122 179 руб.) автономного округов и г. Москвы (83 026 руб., 96 759 руб.). В тройке беднейших — республика Дагестан (5 098 руб. при двух детях, 14 635 руб. при одной ребёнке), Псковская область (3 059 руб., 13 395 руб.), Кабардино-Балкарская республика (-1 220 руб., 10 471 руб.).
Регионы Черноземья тоже оказались в большом отрыве друг от друга, и если Белгородскую, Воронежскую и Липецкую области условно можно отнести ближе к середине, то Курскую, Тамбовскую и Орловскую области — ближе к концу рейтинга.
Рейтинг областей Черноземья по уровню жизни семей — 2018
Регион
Место в 2017 г.
Место в 2017 г.
Семья с двумя детьми
Семья с одним ребёнком
Белгородская область
24 121 руб.
32 275 руб.
Воронежская область
22 159 руб.
30 363 руб.
Липецкая область
21 020 руб.
29 765 руб.
Курская область
18 261 руб.
26 960 руб.
Тамбовская область
13 010 руб.
21 451 руб.
Орловская область
11 014 руб.
20 238 руб.
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