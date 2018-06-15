Воронежцы оказались в середине рейтинга благосостояния семей

Исследование благосостояния российских семей провело агентство РИА Рейтинг.

Рейтинг рассчитывался по остатку в семье денежных средств от зарплаты после вычета минимальных расходов на основании данных Росстата . В качестве минимального уровня затрат использовался региональный прожиточный минимум для взрослых и детей. Конечно, в реальности минимальные расходы семей обычно бывают выше прожиточного минимума, но ниже эти затраты, определённо, быть не могут.

Регионы Черноземья тоже оказались в большом отрыве друг от друга, и если Белгородскую, Воронежскую и Липецкую области условно можно отнести ближе к середине, то Курскую, Тамбовскую и Орловскую области — ближе к концу рейтинга.

Рейтинг областей Черноземья по уровню жизни семей — 2018

Регион

Место в 2017 г.

Место в 2017 г.

Семья с двумя детьми

Семья с одним ребёнком

24 121 руб.

32 275 руб.

22 159 руб.

30 363 руб.

21 020 руб.

29 765 руб.

18 261 руб.

26 960 руб.

13 010 руб.

21 451 руб.

11 014 руб.

20 238 руб.