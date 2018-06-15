Ещё
Председатель Центробанка Аргентины подал в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Председатель Центробанка Аргентины подал в отставку 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Буэнос-Айрес, 15 июня /Синьхуа/ — Председатель Центрального банка Аргентины Федерико Штурценеггер подал в четверг в отставку на фоне резкого падения курса аргентинского песо.
В прошении на имя президента Маурисио Макри глава ЦБ заявил, что в последние месяцы из-за различных факторов был исчерпан кредит доверия к нему как председателю Центрального банка, поэтому он не может продолжать выполнять свои обязанности.
Правительство Аргентины заявило в четверг, что место Ф. Штурценеггера займет министр финансов Луис Капуто, а ведомство последнего объединится с Министерством экономики, которое возглавляет Николас Духовнэ.
7 июня Международный валютный фонд и Аргентина договорились о выделении стране кредита в размере 50 млрд долларов США. Для получения средств Аргентине необходимо ускорить сокращение бюджетного дефицита и в 2020 году достичь сбалансированного бюджета.
Однако после этого аргентинское песо значительно девальвировалось. В четверг курс национальной валюты упал на 6,4 проц. до 28,44 песо за доллар, установив новый исторический минимум. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Торги на фондовых биржах Китая завершились снижением котировок Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 75,73 пункта Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи поднялся на 0,38 процента
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отдых сотен россиян оказался под угрозой79
Малахов привел Пугачеву в бешенство76
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность81
Как банки «выставляют на деньги»28
Сразу в двух киевских аэропортах произошли ЧП7
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
02:59
Отдых сотен россиян оказался под угрозой
Компании Личный счет
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
00:55
Сразу в двух киевских аэропортах произошли ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение