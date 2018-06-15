Председатель Центробанка Аргентины подал в отставку

Буэнос-Айрес , 15 июня / Синьхуа / — Председатель Центрального банка Аргентины Федерико Штурценеггер подал в четверг в отставку на фоне резкого падения курса аргентинского песо.

В прошении на имя президента Маурисио Макри глава ЦБ заявил, что в последние месяцы из-за различных факторов был исчерпан кредит доверия к нему как председателю Центрального банка, поэтому он не может продолжать выполнять свои обязанности.

7 июня Международный валютный фонд и Аргентина договорились о выделении стране кредита в размере 50 млрд долларов США. Для получения средств Аргентине необходимо ускорить сокращение бюджетного дефицита и в 2020 году достичь сбалансированного бюджета.

Однако после этого аргентинское песо значительно девальвировалось. В четверг курс национальной валюты упал на 6,4 проц. до 28,44 песо за доллар, установив новый исторический минимум. —0—