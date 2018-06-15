Черная икра в России стремительно дешевеет 

Сегодня в Астраханской области насчитывается более 20 осетровых ферм. Увеличение числа частных фермерских хозяйств, занимающихся разведением осетровых рыб, приводит к падению цен на икру. И если раньше цена за килограмм черной икры составляла порядка 40-50 тысяч рублей, то теперь она опустилась до 25 тысяч.
Как сообщил министра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Алексей Галкин, в 2018 году в Астраханской области будет произведено 800 тонн осетровых, а урожай черной икры составит около 14 тонн (в 2017 году — 10,5 тонн). Наслаждаться астраханской икрой пока можно только в России — пока всего лишь одно рыбное хозяйство получило необходимые документы для экспорта своего продукта.