Война между США и Китаем ударила по рублю

Курс рубля падает из-за торговой войны США Китаем и положения на нефтяном рынке, сообщает «Коммерсант». По словам Максима Харитонова, генерального директора инвестиционной компании «Харитонов Капитал», цена одного доллара на Московской бирже превысила 64 рубля впервые со 2 мая из-за того, что вчера президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые пошлины на ввоз в страну китайских товаров. Эксперт отметил, что инвесторы выбрали сильнейшего участника торговой войны между США и КНР и переводят капиталы в доллар. В свою очередь, Алексей Антонов , аналитик инвесткомпании «Алор Брокер», отметил влияние на курс рубля положения, которое сейчас наблюдается на рынке нефти. По его словам, цена нефти все больше «рискует» упасть, что создает «негативный фон», который не только не позволит рублю «отскочить» в ближайшее время, но и поспособствует продолжению его падения. Антонов прогнозирует, что к концу нынешней недели доллар подорожает до 66,3 рубля. Смотрите курсы валют, прогнозы и рыночные сводки на Рамблере