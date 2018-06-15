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Американец 18 лет вписывал одни и те же цифры в лотерейный билет и выиграл $2 млн
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Американец 18 лет вписывал одни и те же цифры в лотерейный билет и выиграл $2 млн 

360tv.ru 17 часов назад
Фото: 360tv.ru
В США мужчина выиграл крупную сумму денег в лотерею, в которой 18 лет использовал одну и ту же цифровую комбинацию. Об этом сообщил портал UPI.
Майкл Трэн из Айдахо с завидным постоянством заполнял поля билетов, раз за разом указывая одни и те же числа.
Недавно он снова купил лотерейный билет, не стал изменять традиции и вписал туда знакомую комбинацию.
«Прошлой ночью я отсканировал билет при помощи телефона. Мне сообщили о необходимости связаться с организаторами лотереи», — рассказал Трэн.
Оказалось, что комбинация выигрышная. С ее помощью американец заработал два миллиона долларов. Еще 300 долларов он получил за соответствие одной из строк билета первым выпвшим четырем номерам.
Полученный выигрыш мужчина намерен пустить на погашение кредита за дом. Оставшуюся часть денег Трэн собирается отложить.
В Бельгии мужчина выиграл 17 миллионов евро, сорвав джекпот EuroMillions. Цена лотерейного билета составляет 2,5 евро, а участниками конкурса являются порядка 200 миллионов человек.
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