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Польские фермеры потребовали запретить малину с Украины
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Польские фермеры потребовали запретить малину с Украины 

Деловая газета «Взгляд» 14 июня 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Ассоциация польских садоводов обратилась к правительству страны с просьбой ограничить импорт дешевой украинской малины.
Так, производители и ассоциация садоводов Польши обратились к правительству с просьбой ограничить импорт дешевой малины из Украины и «проверить наличие заговора среди польских перерабатывающих предприятий», передает Инфо-Шувар.
Фермеры назвали сложившуюся ситуацию критической, так как если цена на малину сохранится на том же уровне, то для польских садоводов это станет локальным экономическим кризисом.
Отмечается, что по состоянию на 13 июня средняя цена за килограмм малины в городе Красник опустилась до отметки 2 злотых (0,47 евро за килограмм).
«Если бы я раньше знал, что цены на малину будут настолько низкими, я бы не вкладывал средства в ее производство. Мне нужно чем-то обеспечивать семью. А малина — это сейчас мой единственный источник доходов, точно так же, как и у многих моих коллег», — сказал один из польских фермеров Кшиштоф Виртель.
Отмечается, что в 2017 году средняя цена на малину в Польше составляла 3,5 злотых за килограмм. По состоянию на сегодня некоторые фермеры уже вынуждены распродавать свою продукцию почти на 75% дешевле.
Сезон малины в Украине начался на минувшей неделе, и за это время цена на ягоду упала более чем на 50%. В настоящее время на рынке украинские фермеры предлагают свою малину по средней цене 60 гривен за килограмм (1,95 евро за килограмм).
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