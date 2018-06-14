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Грузинская железная дорога и Deutsche Bahn стали стратегическими партнерами
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Грузинская железная дорога и Deutsche Bahn стали стратегическими партнерами 

РЖД-Партнер 3 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
«Данный стратегический альянс является взаимовыгодным. Поддержание тесных связей с „Грузинской железной дорогой“ поможет расширить наш бизнес и приблизить к азиатскому рынку», — заявляет А. Долл.
«Как вы знаете, Грузинская железная дорога активно вовлечена в развитие евро-азиатских коридоров. Исходя из этого, в рамках стратегического партнерства, мы вместе с Deutsche Bahn сможем развивать мультимодальные перевозки и предлагать совместные проекты, которые помогут нам повысить конкурентоспособность логистического рынка Грузии», — добавил Д. Перадзе.
Новый этап партнерства будет также способствовать сотрудничеству в области обмена ресурсами, знаний и информации.
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