Грузинская железная дорога и Deutsche Bahn стали стратегическими партнерами

«Данный стратегический альянс является взаимовыгодным. Поддержание тесных связей с „Грузинской железной дорогой“ поможет расширить наш бизнес и приблизить к азиатскому рынку», — заявляет А. Долл.

«Как вы знаете, Грузинская железная дорога активно вовлечена в развитие евро-азиатских коридоров. Исходя из этого, в рамках стратегического партнерства, мы вместе с Deutsche Bahn сможем развивать мультимодальные перевозки и предлагать совместные проекты, которые помогут нам повысить конкурентоспособность логистического рынка Грузии », — добавил Д. Перадзе.

Новый этап партнерства будет также способствовать сотрудничеству в области обмена ресурсами, знаний и информации.