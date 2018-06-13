Moody's улучшило ряд рейтингов Райффайзенбанка

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило Райффайзенбанку долгосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте и рейтинг приоритетного необеспеченного долга в национальной валюте до «Baa3» с уровня «Ba1». Долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте подтвержден на уровне «Ba2». Прогноз по долгосрочным рейтингам депозитов в национальной и иностранной валюте и по рейтингу приоритетного необеспеченного долга — «стабильный».

Краткосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте повышен до «Prime-3» с «Not Prime». Кроме того, агентство подтвердило базовую оценку кредитоспособности банка на уровне «ba1» и повысило скорректированную базовую оценку кредитоспособности до «baa3» с «ba1», а долгосрочную оценку риска контрагента улучшило до «Baa2 (cr)» с «Baa3 (cr)». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Moody's.

Сегодняшнее рейтинговое действие в первую очередь отражает повышение оценки собственной кредитоспособности материнского Raiffeisen Bank International AG до «baa3» с «ba1». Дополнительная ступень в скорректированной базовой оценке кредитоспособности российского «Райффайзена» за счет «родственной» поддержки отражает мнение Moody's о высокой вероятности поддержки материнским банком своей российской «дочки» в случае необходимости. Долгосрочный депозитный и долговой рейтинги «Райффайзена» в нацвалюте на уровне «Baa3» учитывают его базовую оценку кредитоспособности на уровне «ba1» и дополнительную ступень благодаря потенциальной поддержке со стороны материнского банка, а долгосрочный депозитный рейтинг в иностранной валюте ограничен страновым потолком по России на уровне «Ba2».

Подтвердив базовую оценку кредитоспособности Райффайзенбанка на уровне «ba1», аналитики приняли во внимание его устойчивые бизнес-модель и показатели кредитоспособности на протяжении кредитного цикла по сравнению с конкурентами в России и других странах. Moody's ожидает, что банк будет демонстрировать сильные показатели прибыльности в течение ближайших 12—18 месяцев и хорошие запасы капитала и ликвидности.

В числе прочего отмечается снижение банком доли проблемных кредитов до 4,3% на конец 2017-го с 6,3% годом ранее на фоне среднего прошлогоднего уровня в банковском секторе РФ в 12%.