Минздрав Южной Осетии рассказал о помощи нуждающимся гражданам

Всего материальную помощь от ведомства получили 151 гражданин республики.

"Из них 6 инвалидов 1 и 2 групп (65 тысяч рублей); 13 инвалидов с детства (130 тысяч рублей); 63 многодетная семья (690 тысяч рублей); 20 семей погибших (200 тысяч рублей); 12 малоимущих семей (135 тысяч рублей); 9 сирот (95 тысяч рублей); единовременную материальную помощь в связи со здоровьем получили 4 гражданина (65 тысяч рублей), а также 24 участника ВОВ (120 тысяч рублей)", — уточнили в ведомстве.

Информация об оказываемой помощи предоставляется Минздравом в правительство республики ежемесячно. Адресная помощь осуществляется согласно постановлению правительства «Об оказании адресной социальной помощи».