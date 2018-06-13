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Минздрав Южной Осетии рассказал о помощи нуждающимся гражданам
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Минздрав Южной Осетии рассказал о помощи нуждающимся гражданам 

Sputnik Южная Осетия 7 часов назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 13 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения и социального развития Южной Осетии в мае оказало поддержку нуждающимся гражданам на сумму 1 миллион 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства РЮО.
Всего материальную помощь от ведомства получили 151 гражданин республики.
"Из них 6 инвалидов 1 и 2 групп (65 тысяч рублей); 13 инвалидов с детства (130 тысяч рублей); 63 многодетная семья (690 тысяч рублей); 20 семей погибших (200 тысяч рублей); 12 малоимущих семей (135 тысяч рублей); 9 сирот (95 тысяч рублей); единовременную материальную помощь в связи со здоровьем получили 4 гражданина (65 тысяч рублей), а также 24 участника ВОВ (120 тысяч рублей)", — уточнили в ведомстве.
Информация об оказываемой помощи предоставляется Минздравом в правительство республики ежемесячно. Адресная помощь осуществляется согласно постановлению правительства «Об оказании адресной социальной помощи».
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