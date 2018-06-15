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Медведев разрешил китайцам добывать золото в Сибири
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Медведев разрешил китайцам добывать золото в Сибири 

Карельские вести 15 июня 2018
Фото: Карельские вести
К российским ресурсам также присматривается Индия
Правительство России одобрило создание совместного с Китаем предприятия для добычи золота в Ключевском месторождении в Забайкалье. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Заинтересованность в разработке объекта также проявила Индия. Добычу будет вести дочерняя компания индийской Sun Gold — «Западная — Ключи». Инвестировать в проект намерена китайская China National Gold, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
Китай планирует вложить в предприятие 500 миллионов долларов, что позволит создать 700 рабочих мест непосредственно на руднике и еще полторы тысячи в смежных производствах.
Предполагается, что на объекте будут добывать 12 миллионов тонн руды в год, из которой будут получать шесть тонн золота. При этом отмечается, что производить золото будут на территории России.
В начале 2018 года Россия заняла пятое место в мире по накоплениям в золоте, потеснив Китай.
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