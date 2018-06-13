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Рубль рухнул ниже психологической отметки
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Рубль рухнул ниже психологической отметки
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Рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
1 час назад
Комментарии
64
Фото:
РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 60 копеек — до 63,12 рубля.
Курс евро поднялся на 46 копеек, составив 74,12 рубля.
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