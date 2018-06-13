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Насколько чемпионат мира по футболу укрепит рубль?
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Определено, насколько чемпионат мира по футболу укрепит рубль 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
13 июня рубль может несколько укрепиться к доллару и евро, полагает член совета директоров АКГ "Финэкпертиза" Агван Микаелян.
Что же до тенденций наступившей недели, то влияние на курс будут оказывать заседания ФРС США (12-13 июня), ЕЦБ — 14 июня, Банка России — в пятницу, 15 июня. Кроме того, рынок ожидает некоторое укрепление рубля из-за начала чемпионата мира по футболу — нашу страну посетит около миллиона болельщиков, которые спровоцируют рост спроса на рубли. А это может укрепить нацвалюту на 2-3 процента, то есть на 1,5-2 рубля.
При этом, по моему мнению, колебания курса в 2 рубля, до 3 процентов, нет никаких оснований считать трендом, это, по сути, в рамках точности измерений.
Далее пойдет налоговый период, прямо "стык в стык". И поэтому, конечно, можно сказать, что весь месяц будет благоприятен для российской валюты.
Однако я остаюсь уверен в том, что все колебания по доллару, например, которые находятся в коридоре 60-65 рублей, колебанием считать вообще не стоит.
Несмотря на нефть, стоимость которой начала расти, рубль не смог встроиться в кильватер этой тенденции и 12 июня снижался и к доллару, и к евро. Что касается валюты Старого Света, то евро рос на фоне заявлений министра финансов Италии Джованни Триа, который заявил о приверженности Италии политики членства в Еврозоне.
Официальный курс доллара на сегодня, 13 июня, составляет 62 рубля 34 копейки (ослабление на 33 копейки). За один евро дают 73 рубля 36 копеек (ослабление на 43 копейки).
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