Китай — новая возможная альтернативная площадка для заемщиков РФ

МОСКВА , 12 июн — ПРАЙМ, Илья Нестеров. Китайский долговой рынок, на котором в среднем происходит до десяти размещений эмитентов в день, может стать одной из новых альтернативных площадок для российских заемщиков, считает старший вице-президент ВТБ , руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ Капитала» Риккардо Орчел. О рынке долга Китая и новых регионах международного присутствия инвестиционного банка он рассказал в интервью агентству «Прайм» на площадке Петербургского международного экономического форума.

"ВТБ Капитал" активно выступает организатором размещений еврооблигаций в Китае. Как вам удалось этого достичь?

— Китай — это огромный рынок, где в среднем происходит до десяти размещений эмитентов в день. Учитывая это, мы решили стать экспертом в одном сегменте этого крупного рынка капитала и фокусироваться на размещении высокодоходных оффшорных еврооблигаций. У нас очень сильная команда в гонконгском офисе «ВТБ Капитала», и нам удалось приобрести обширный опыт на этом рынке. Например, мы много работаем с эмитентами из сферы недвижимости и проводили размещения для таких крупных локальных игроков, как Redco Properties, Central China Real Estate, Modern Land China.

В целом, с 2014 года «ВТБ Капитал» реализовал 40 транзакций объемом $10,6 млрд для китайских эмитентов. В начале 2018 года мы увидели, что на рынке складывается очень благоприятная конъюнктура, и в течение двух месяцев закрыли 12 транзакций на сумму более $4 млрд Но как только мы почувствовали, что рынок «перегрет», мы взяли паузу. Сейчас мы внимательно следим за ситуацией.

— Какая доля у «ВТБ Капитала» как организатора размещений бондов на китайском рынке в настоящее время? Намерены ли в дальнейшем наращивать ее?

— Так как китайский рынок очень крупный, показатель доли рынка нашего DCM-бизнеса в этом регионе вторичен. Наша основная задача — сделать так, чтобы этот бизнес был прибыльным, и по итогам 2018 года мы планируем удвоить нашу прибыль по сравнению с 2017 годом.

— Ваша команда, работающая в этом регионе, полностью сформирована? Планируете ли ее расширять?

— За первые четыре месяца 2018 года мы наняли несколько сильных менеджеров: новый CEO гонконгского офиса переехал из Москвы, также мы наняли двух кредитных специалистов и двух экспертов по работе на товарно-сырьевых рынках. Кроме того, мы работаем над переводом в Гонконг ряда сотрудников из других офисов «ВТБ Капитала» и рассматриваем привлечение сотрудников в наш шанхайский офис.

— Есть проект по размещению ОФЗ в юанях. Можете оценить, реально ли реализовать его?

— Мы обсуждаем панда-бонды с китайскими банками, так как многие клиенты в России изучают эту возможность. Россия и Китай поддержали эту инициативу, и сейчас предстоит согласовать ряд деталей с точки зрения регулирования на локальном рынке.

Я думаю, что в будущем Китай может стать новым долговым рынком для российских эмитентов. В течение последних двух лет размещение еврооблигаций было настолько легким процессом, что российским компаниям не приходилось изучать возможности заимствования на других международных площадках. Сейчас мы видим, что меняется конъюнктура традиционных для российских эмитентов зарубежных DCM-рынков, поэтому Китай может стать одной из альтернативных площадок для российских заемщиков.

— Какие ключевые сегменты роста «ВТБ Капитал» видит в настоящее время?

— Россия остается нашим ключевым рынком, но если говорить о международной стратегии и регионах, где мы планируем наращивать свое присутствие, — это Азия, в частности, Китай и Индия , Центральная и Восточная Европа, Турция и в определенной степени Африка.

— Расскажите, пожалуйста, о бизнесе ВТБ в Африке. Чем привлекателен этот регион для «ВТБ Капитала»?

— Как правило, развивающиеся рынки отличаются волатильностью, обусловленной колебаниями цен на сырьевые товары и рядом других факторов. У нас большой опыт работы в подобных условиях, т.к. мы фокусируемся на работе на EM-рынках. С этой точки зрения конъюнктура Африки очень похожа на те рынки, где мы уже присутствуем.

У нас избирательный подход в отношении африканских стран, где мы хотели бы развивать наш бизнес. Мы начали с того, что изучили все рынки на континенте и в итоге сформировали список из 5-7 потенциально интересных стран.

Нигерии. Например, сейчас мы работаем над сделками в Кот-д'Ивуар

Также у банка ВТБ есть офис в Анголе , и мы активно работаем на рынке этой страны. Мы не стремимся участвовать в каждой транзакции в Анголе — основными клиентами, с которыми мы заинтересованы работать, являются компании таких отраслей, как нефть и горнодобывающая промышленность. Кроме того, мы надеемся продолжить работу с Анголой как с суверенным заемщиком.

— Есть ли в планах «ВТБ Капитала» участие в размещениях бондов Анголы? Когда могут состояться новые размещения?

— На протяжении последних трех лет данные по Анголе были не такими сильными, но, благодаря росту цен на нефть, фундаментальные показатели экономики страны улучшаются. «ВТБ Капитал» готов участвовать в следующих размещениях суверенных евробондов Анголы.

— Каковы планы компании по организации размещения бондов в странах, в которых вы наращиваете присутствие? Есть ли в планах работа с суверенными и корпоративными заемщиками?

— У «ВТБ Капитала» большой опыт по организации выпусков еврооблигаций на международных рынках долгового капитала, и, конечно, мы используем эту экспертизу при работе на новых рынках. Мы очень активны в Турции, где из-за сложной финансовой ситуации у локальных банков стало меньше возможностей кредитовать компании, поэтому в качестве альтернативного источника финансирования мы обсуждаем с клиентами возможность выпуска еврооблигаций, которые привлекут интерес инвесторов.

Кроме того, мы заинтересованы в выборочном размещении бондов для клиентов в Африке. Недавно мы вели переговоры с корпоративным клиентом и одним из локальных банков в Нигерии.

— «ВТБ Капитал» в 2017 году стал ведущим организатором сделок на рынке долгового капитала Восточной Европы. Правильно я понимаю, что ключевыми регионами развития DCM для «ВТБ Капитала» являются Россия, Азия и Восточная Европа?

— Все верно. В целом, в будущем мы хотели бы избирательно расширять нашу деятельность за счет развития в Африке и Турции. Я бы сравнил это с укреплением нашего присутствия на рынке долгового капитала в Азии — раньше у нас не было DCM-сделок в Турции, но за последние шесть месяцев мы провели несколько размещений там. В этом году мы продолжим заниматься маркетингом сделок, наша цель — реализовать 2-4 транзакции на рынках долгового капитала для турецких компаний в этом году.

— В 2016 году глава «ВТБ Капитала» говорил, что инвестбанк получает от международного бизнеса 20-25% доходов. Какая доля в настоящее время?

— Я думаю, что к концу года доля наших доходов от международного бизнеса сохранится на том же уровне.

Грузии, Азербайджане? — Вы можете рассказать о работе «ВТБ Капитала» в СНГ? Есть ли у вас планы по реализации DCM-транзакций для клиентов в Казахстане

— Конечно, мы работаем над рядом сделок в странах СНГ. Например, в Казахстане сейчас идет процесс приватизации государственных активов, и мы намерены поучаствовать в этом процессе в качестве консультанта, тем более «ВТБ Капитал» имеет уникальный опыт в реализации подобных транзакций в России.

В других странах СНГ мы предоставляем локальным клиентам услуги в сфере DCM.