Прио-Внешторгбанк понизил ставки по депозитам в рублях

Максимальная ставка теперь составляет 6% годовых (по вкладам «Срочный», «Капитал Плюс»).

Вклад «Перспективный» (от 10 тыс. рублей на три года) предусматривает три годовых периода начисления процентов со ставками 6%, 5% и 4%. Доходность за весь трехлетний срок равна 5% годовых (прежде — 5,5%).

Средняя ставка по вкладу «Перспектива Плюс» (от 10 тыс. рублей на три года) составляет 4,58% годовых (ранее — 5%). Депозит также предусматривает три годовых процентных периода со ставками 5,5%, 4,5% и 3,75%.

Проценты по двум вкладам ежегодно капитализируются и могут выплачиваться по желанию клиента.

Продуктовый виджет

По «Срочному» (привлекается в сумме от 100 рублей, сроки — один, два, три, четыре, шесть месяцев или год) доходность снижена до 3—6% годовых (с 3—6,75%). Продукт «Депозитный» (от 100 рублей на год) доступен под 5,5% (до этого — под 6%). Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

«Пенсионный доход» (от 10 рублей на два года) открывается под 5,25% годовых (вместо 6%). «Пенсионный Плюс» (от 1 тыс. рублей на один, полтора или два года) привлекается под 5,6—5,75% годовых (прежде — под 6—6,45%), а «Накопительный» (на год) размещается в сумме от 100 рублей под 5,25%, от 100 тыс. рублей — под 5,5% (ранее — под 5,75% и 6%).

«Доходный Люкс» (от 10 тыс. рублей на два года) можно открыть под 5,6% годовых (прежде — под 6%), а «Капитал Плюс» (от 5 тыс. рублей на год и три месяца) — под 6% (вместо 6,5%).

Ставки по вкладам «Копилка Онлайн» и «Казначей Онлайн» понижены до 5,5% и 5% соответственно (с 6,5% и 6% соответственно). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей, срок — год.

Проценты по вышеуказанным депозитам ежеквартально капитализируются и могут выплачиваться по желанию клиента.

По вкладам «Срочный», «Перспективный», «Капитал Плюс» и «Депозитный» дополнительные взносы не предусмотрены.