Воронежская область потеряла позиции в рейтинге регионов по благосостоянию семей 

Свободные средства семьи с двумя детьми составили 22 тыс. рублей.
Воронежская область потеряла две позиции в рейтинге регионов по благосостоянию семей и опустилась на 37 строчку. РИА «Рейтинг» опубликовало исследование в четверг, 7 июня. Бюджет семей с двумя детьми, остающийся после обязательных трат, в 2017 году составил 22 тыс. рублей. Рейтинг рассчитывался по остатку средств семьи после минимальных расходов. В качестве минимального уровня затрат учитывался региональный прожиточный минимум. Для семьи из двух родителей с двумя детьми эта сумма составила 22,2 тыс. рублей, с одним ребёнком — 30,4 тыс. рублей. В 2016 году Воронежская область занимала по этому показателю 35 место. При этом в среднем в российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2017 года после минимальных трат остается 36,6 тыс. рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. По итогам 2016 года наблюдался рост денежного остатка на 17% до 32,9 тысяч рублей. Эксперты РИА «Рейтинг» отметили, что по итогам 2017 года благосостояние российских семей выросло и в подавляющем большинстве регионов увеличилось количество свободных денег, которые семьи могли бы потратить на приобретение дорогостоящих товаров, отпуск или отложить на приобретение жилья. Но разрыв между материальным положением богатых и бедных регионов по-прежнему огромен и продолжает увеличиваться. В лидерах рейтинга по-прежнему представители добывающих регионов, где высокие зарплаты являются компенсацией сурового климата, сложных условий жизни и финансовые центры, где характерны высокие цены. Уже не первый год первые строчки рейтинга занимают Ямало-Ненецкий и Чукотский автономный округа. В Ямало-Ненецком округепосле вычета обязательных расходов у семьи с двумя детьми остаётся 114,8 тыс. рублей. В замыкающей рейтинг Кабардино-Балкарской республике средняя семья уходит в минус. Дефицит средств составляет 1,2 тыс. рублей. Елена Гончарова