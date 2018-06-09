Кому угрожает дорожающая нефть

С начала года нефтяные цены уверенно растут: весной стоимость Brеnt закрепилась выше $75 за баррель и несколько раз даже переходила рубеж в $80. При очевидной выгоде для экспортеров и сланцедобытчиков высокие котировки расценивают как благо далеко не все — в том числе и сами нефтедобывающие державы. Кого и почему не устраивает дорожающая нефть, разбиралась «Газета.Ru»

С начала года цены на нефть выросли более чем на $10 за баррель, а на фоне геополитических обострений в мае несколько раз пробивали отметку в $80.

После того как президент Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из «ядерной сделки» с Ираном и возвращении к санкционному режиму в отношении Тегерана , ряд экспертов и игроков рынка всерьез заговорили о скором возвращении нефтяных котировок к казавшимся уже мифологическими $100 за баррель.

Об этом, в частности, предупреждали аналитики Bank of America Merrill Lynch в своем майском обзоре. По их прогнозам, уже в этом году дефицит нефти составит 630 тысяч баррелей в сутки, в 2019-м — 300 тысяч баррелей в сутки.

«В следующие 18 месяцев мы ожидаем, что глобальный баланс предложения и спроса на нефть может измениться под влиянием продолжающегося падения поставок из Венесуэлы, а также рисков снижения экспорта иранской нефти», — отмечается в обзоре.

При этом, по мнению аналитиков, страны ОПЕК+ с высокой вероятностью будут поддерживать цены на нефть в 2019 году. В совокупности эти факторы вместе с другими геополитическими рисками создают все предпосылки для возвращения к $100 за баррель уже в 2019 году.

Аналитики банка Goldman Sachs еще в феврале отмечали, что балансировка нефтяного рынка состоялась на полгода раньше, чем ожидалось. В апреле глава нефтесервисного департамента ОПЕК Бейруз Байкалидзаде на российском нефтегазовом форуме говорил, что коммерческие запасы нефти снизились с 294 млн до 33 млн баррелей, а инвесторы в мае уже отмечали наличие дефицита на нефтяном рынке.

Эффект качелей

Сами нефтяники прогнозам в $100 за баррель не обрадовались.

«Я не думаю, что цена достигнет $100, только если не будет каких-либо ограничений по поставкам нефти. Кроме этого, я не вижу причин для роста цены до такого уровня», — заявил в конце мая глава британской энергетической компании BP Роберт Дадли.

Аналогичное мнение и у главы и совладельца российской компании «Лукойл» Вагита Алекперова . По его словам, цена регулируется соглашением ОПЕК+, угрозами ограничения экспорта нефти со стороны Ирана и резким падением добычи в Венесуэле. И некоторые из этих факторов могут быть изменены, добавил он.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков на Петербургском экономическом форуме отмечал, что если параметры ОПЕК+ не пересмотреть, «отдельные компании, надеясь на длительный период высоких цен, примут инвестиционные решения и приступят к реализации новых проектов». В результате все может вернутся опять к волатильности на рынке.

Глава российского Минэнерго Александр Новак и его саудовский коллега Халид аль-Фалех неоднократно заявляли, что главное для нефтедобытчиков не высокие, а стабильные цены на нефть, что даст компаниям широкий горизонт инвестиционного планирования. История рынка уже наглядно показала, что за взрывным ростом неминуемо следует неудержимый спад,

что сейчас на фоне обостряющейся конкуренции между разными видами топлива, трендом на энергоэффективность и развитие возобновляемой энергетики серьезным игрокам отрасли совсем не нужно.

Между тем из-за скачка цен Международное энергетическое агентство снизило в начале мая свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2018 году на 40 тыс. баррелей в день до 1,4 млн баррелей в день.

Сланцы не панацея

Одним из самых ярых противников высоких цен на нефть стали Соединенные Штаты. Еще в апреле Дональд Трамп посредством привычной ему твиттер-дипломатии обрушился с критикой на участников сделки по сокращению добычи.

«Похоже, ОПЕК взялась за старое. С рекордным количеством нефти повсюду, включая полностью загруженные корабли в море. Цены на нефть искусственно завышены! Ничего хорошего в этом нет, и это неприемлемо!» — написал Трамп в своем твиттере.

И хотя высокие цены на нефть выгодны в первую очередь сланцевым компаниям, энергетический сектор США зависит не только от них. Этим объясняется обращение правительства США к Саудовской Аравии и некоторым другим участникам ОПЕК с просьбой увеличить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в день, о котором на минувшей неделе сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Официально факт подачи такой просьбы не подтверждается. При этом министр финансов США Стивен Мнучин еще в мае говорил, что Вашингтон вел «переговоры с различными сторонами, которые хотели бы увеличить поставки нефти, чтобы компенсировать влияние санкций США на иранскую нефть».

Отмечается, что запрос поступил после того, как розничные цены на бензин в Соединенных Штатах выросли до самого высокого уровня за последние три года.

По данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия впервые за два года приступила к наращиванию добычи нефти.

Для сланцедобытчиков высокие цены на нефть были бы выгодны, но есть ряд ограничений, отмечает эксперт Энергетического центра бизнес-школы Сколково Екатерина Грушевенко . Во-первых, высокие цены на нефть будут подстегивать развитие альтернативных источников энергии, которые будут конкурировать с нефтепродуктами, во-вторых, высокие цены на нефть оказывают влияние на внутренние цены на бензин, которые уже подбираются к $3 за галлон, что негативно скажется на спросе, добавляет эксперт.

Сланцевая нефть не очень хорошо подходит для переработки на заводах, поясняет директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов . Цена бензина в США выросла в долларах на 24,5%, потому что запасы бензина падают из-за нежелания владельцев НПЗ брать на себя риски, вызванные вязкостью нефти, добавляет эксперт.

То, что раньше высокие цены на нефть не так пугали США, эксперты объясняют тем, что ситуация на нефтяном рынке страны была несколько иная. На экспорт углеводородов был наложен запрет, который отменил действующий глава Белого дома, с этого времени производители фактически смогли выбирать наиболее интересные для себя рынки сбыта, в том числе за рубежом, где нефть продавалась дороже, чем в стране, поясняет ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский

Этот фактор оказывает давление на внутренние цены, несмотря на рекордный рост добычи нефти в США: по последним данным — 10,8 млн б/с. Дополнительными факторами, которые усилили повышение цен на бензин, являются сделка по сокращению добычи ОПЕК+, а также начало летнего автомобильного сезона в США.

Впрочем, нечто подобное можно наблюдать и в России : из-за растущих мировых цен экспорт нефти и нефтепродуктов становится для нефтяников более выгодным, чем нефтепереработка для реализации топлива на внутреннем рынке. Как следствие,

цены на бензин, подгоняемые застарелыми проблемами в налоговым регулированием и состоянием НПЗ, только в мае выросли, согласно Росстату , на 5,6%, чем подстегнули инфляционные ожидания граждан.

Правительство РФ было вынуждено решать эту проблему в ручном режиме, однако сам факт ее существования еще раз продемонстрировал, что в высоких ценах на нефть есть свои минусы.

По данным Thomson Reuters Kortes, розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 с 4 по 8 июня 2018 года в среднем по стране выросли на 14 копеек до 41,84 руб. и 44,67 руб. соответственно.

Быть или не быть?

Высокие цены и их вероятные последствия стимулируют участников сделки ОПЕК+ к ее возможному пересмотру. Существующий объем ограничений может быть снижен на 1 млн б/с, ранее сообщал Reuters со ссылкой на осведомленные источники. То, что участники соглашения могут изменить квоты, подтвердил министр энергетики РФ.

Аль-Фалех отметил, что ослабление квот будет обсуждаться 22 июня на министерской встрече ОПЕК+.

Эксперты скептически оценивают перспективу утверждения этого решения на встрече в Вене

Большинству стран, входящих в сделку, все-таки будет выгодно оставить все как есть. Ведь

Иван Копейкин. цены на нефть в случае повышения квот могут довольно сильно упасть — на 5-8% в моменте. В этом случае нефть сорта Brent может переместиться в диапазон 68-71 доллар за баррель, отмечает эксперт « БКС Брокер

При этом эксперт уверен, что ключевыми рисками здесь также являются наращивание добычи со стороны США, а также возможность постепенного снижения спроса со стороны Китая и других стран на фоне торговых войн и в целом постепенного замедления роста мировой экономики.

На рынке всегда должен присутствовать пусть и небольшой, но избыток нефти, нежели дефицит, отмечает Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра». США всячески будут поддерживать стабильные цены на нефть, предоставляя на рынок излишки предложения: страны ОПЕК и ОПЕК+ будут, наоборот, придерживаться политики снижения добычи нефти, чтобы создавать баланс оптимальных и стабильных цен. Такое противостояние США и стран ОПЕК будет продолжаться еще очень долго, уверен эксперт.