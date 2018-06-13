Дорогой нефти приходит конец

Повышению цен на нефть, похоже, пришел конец. В последнее время новости с рынка не внушают оптимизма. В частности, на прошлой неделе неприятное известие пришло из Китая . Крупнейший в мире потребитель черного золота, на которого возлагают большие надежды практически все экспортеры энергоресурсов, в мае сократил импорт нефти до 9,23 млн баррелей в сутки — минимального уровня с февраля.

При этом в апреле КНР импортировала рекордные 9,64 млн в сутки. Правда, этот скачок спроса во многом обусловлен низкой базой: в том же месяце прошлого года объем импорта был слишком скромный. В целом же за период с января по май текущего года Китай нарастил импорт нефти на 8% в годовом выражении — до 190,5 млн тонн.

И все же, майское снижение поставок вызывает некоторые опасения. Дело в том, что порядка 70% китайского спроса на нефть предъявляют промышленный и транспортный сектора КНР, а их позиции сегодня выглядят шаткими на фоне торговой войны с США и замедления европейской экономики. Не добавляет оптимизма и дешевеющий юань, который повышает стоимость углеводородов для китайских импортеров. В результате потребности Китая в углеводородах могут расти не так быстро, как ожидалось.

В то же время Саудовская Аравия , по данным Wall Street Journal, начала увеличивать добычу нефти, не дождавшись официального решения ОПЕК+, заседание которого пройдет в конце июня. В мае королевство нарастило производство примерно до 10 млн бареллей в сутки и в июне планирует прибавить еще минимум 100 тыс. баррелей в сутки.

Наконец, в конце мая министры энергетики Саудовской Аравии и России официально заявили о целесообразности постепенного увеличения предложения нефти, поскольку задача по сокращению ее излишков почти выполнена.

Пока танкер плывет

Уже сформировавшийся тренд на снижение нефтяных цен в ближайшее время продолжится, но резкого обвала ждать не стоит, почти единодушно считают опрошенные «Ридусом» эксперты. При этом факторы влияния они оценивают по-разному.

Вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский полагает, что в ценах на нефть наибольшую роль играет не структура спроса и предложения в мировом масштабе, а финансовая составляющая, в первую очередь, политика ФРС США . Сейчас она направлена на ужесточение денежно-кредитной политики и повышение процентных ставок, что означает укрепление доллара и снижение стоимости всего сырья (не только нефти).

При этом не исключено, что американский регулятор будет повышать ставки быстрее, чем ожидалось, на фоне позитивной экономической статистики в стране. С учетом окончания отопительного сезона это сулит нефти дальнейшее падение.

Аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин , напротив, считает влияние курса доллара вторичным, а главным фундаментальным фактором как раз баланс спроса и предложения, который, в свою очередь, зависит от добычи. Соответственно, если какая-то страна сокращает или увеличивает импорт, обычно это связано с какими-то сезонными обстоятельствами или отдельными административными решениями, но не влияет на глобальный баланс спроса и предложения.

«Рынок очень инертен. Если танкер плывет, допустим, из Ирана в Китай, это очень длительный период времени. И если в каком-то месяце Китай сокращает импорт, допустим, у него мощности для хранения на текущий момент заполнены в достаточной мере, это не значит, что на рынке тут же появляется много избыточного предложения. Вот эта инерционность сглаживает факторы волатильности потребления, импорта и экспорта», — поясняет эксперт. «Китай снизил потребление ввиду закрытия НПЗ на плановые технические работы. После их окончания спрос вернётся к прежнему уровню или даже вырастет, так как летом сезонно растет потребление нефтепродуктов», — уверен ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Заместить Венесуэлу

Рост добычи в Саудовской Аравии, теоретически, может повлиять на баланс спроса и предложения, допускает Нигматуллин. Сами саудиты объясняют этот шаг необходимостью снять напряжение, возникшее на рынке из-за фактического снижения производства в Венесуэле и потенциального — в Иране. И эксперты этому верят.

Они отмечают, что на рынке даже наметился дефицит у исторически сложившегося пула потребителей нефти от ОПЕК (Венесуэла — член картеля), и давно ожидалось, что кто-то будет компенсировать выпадающие объемы. Не так давно США напрямую обратились к Саудовской Аравии с просьбой нарастить добычу. Но для котировок черного золота новость все-таки негативная.

«Очевидно, что выше 70 долларов за баррель нефти будет очень сложно держаться, если проблемы Венесуэлы компенсируют другие страны ОПЕК», — замечает Нигматуллин.

Вместе с тем, эксперт подчеркивает, что пока в этом вопросе много неопределенности и непонятно, можно ли доверять сообщениям СМИ. Он напоминает, что на этой неделе ожидается выход отчетов трех основных институтов, которые дают оценки и прогнозы по рынку нефти, — самого ОПЕК, Минэнерго США и Мирового энергетического агентства. И, по крайней мере, до публикации этих документов, каких-либо резких движений на рынке ожидать не стоит, полагает он.

Что касается Ирана, пока ситуация застыла в неопределенности: реальных санкций нет, а их гипотетическая угроза на поставках никак не сказывается. Вязовский напоминает, что осенью в США предстоят выборы в Конгресс, и Трампу сейчас важно не дать повода для критики с точки зрения роста цен. Поэтому в ближайшие месяцы он не будет делать резких движений с Ираном, равно как и с КНДР

«А если острой геополитической напряженности не будет, цены на нефть тоже вряд ли будут расти. Это тоже говорит в пользу того, что они пойдут вниз», — добавляет он.

Снижение будет, скорее всего, достаточно плавным, но к осени цены опустятся ниже 70 долларов за баррель, прогнозирует аналитик. «Открытие Брокер» ожидает к концу года котировок Brent вблизи уровня 69 долларов за баррель.

«Сейчас мы считаем, что рынок перегрет. Но если говорить о краткосрочной рыночной конъюнктуре, никаких прогноз дать не можем, потому что непонятно, как будет реагировать рынок на информацию о компенсации проблем Венесуэлы, и будет ли эта компенсация проходить. Пока это все на уровне слухов», — говорит Нигматуллин.

Деев уверен, что ничего кардинального на рынке не произошло, поэтому вряд ли цены будет резко снижаться: скорее произойдет коррекция, а после восстановления спроса, они начнут расти вновь.