Трамп поднял рубль 

Рубль отреагировал ростом на заявление президента США о том, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку». Об этом сообщает Expert.ru.
После заявления Трампа курс доллара упал по отношении к рублю с 62,90 до 62,30, евро к рублю снизился с 73,89 до 73,25.
Перед вылетом на саммит G7 американский президент заявил, что Россия должна вернуться в группу восьми. Позже слова Дональда Трампа поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что возвращение к формату G8 невозможно.