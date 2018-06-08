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Трамп поднял рубль
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Трамп поднял рубль 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Рубль отреагировал ростом на заявление президента США о том, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку». Об этом сообщает Expert.ru.
После заявления Трампа курс доллара упал по отношении к рублю с 62,90 до 62,30, евро к рублю снизился с 73,89 до 73,25.
Перед вылетом на саммит G7 американский президент заявил, что Россия должна вернуться в группу восьми. Позже слова Дональда Трампа поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что возвращение к формату G8 невозможно.
Комментарии28  Ещё 4 источника 
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