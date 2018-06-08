Омским семьям не остается денег на хорошую жизнь 

В Омске у семьи, имеющей двух детей, после минимальных расходов на отдых и развлечения в месяц остается всего 23 тысячи рублей. Экспертами РИА Рейтинг подготовлен рейтинг регионов по благосостоянию российских семей в 2017 году. Исследователи отметили позитивные тенденции, заявив, что в целом благосостояние семей выросло в подавляющем большинстве регионов.
— Увеличилось количество свободных денег, которые семьи могли бы потратить на приобретение дорогостоящих товаров, отпуск или отложить на приобретение жилья, — делают вывод эксперты.
Правда, это не коснулось Омской области. По итогам 2017 года регион в рейтинге провалился на четыре позиции, заняв 33 место (против 29 в 2016-м). В омской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю зарплату, и двумя детьми по итогам 2017 года после минимальных затрат останется 23,3 тыс. руб. и чуть больше, если родители воспитывают всего одного ребенка — 32,4 тыс. руб.
На первом месте в рейтинге традиционно регионы с сырьевой экономикой. Не первый год в лидерах — Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь у семей с двумя детьми остается 114,7 тыс. руб., с одним — 130,5 тыс. руб. На второй строчке Чукотский автономный округ (100,8 тыс. руб. и 122,1 тыс. руб. соответственно). Тройку лидеров замыкает Москва (83 тыс. руб. и 96,7 тыс. руб. соответственно).
Самые бедные — Кабардино-Балкарская Республика, где у работающих родителей вообще ни на что не остается денег: в минусе они будут, воспитывая двух детей, а если ребенок один, то на жизнь останется 10,4 тыс. руб. В Псковской области — 3,05 тыс. руб. и 13,3 тыс. руб. соответственно. В Республике Дагестан — 5,09 тыс. руб. и 14,6 тыс. руб.
— В российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2017 года после минимальных трат остается 36,6 тыс. руб., что на 11% выше, чем годом ранее. По итогам 2016 года наблюдался рост денежного остатка на 17% до 32,9 тыс. руб., — резюмируют исследователи.